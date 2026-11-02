JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Die Bestätigung der Jahresziele mache eine deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebitda) im Schlussquartal nötig, schrieb David Adlington am Sonntag. Grundsätzlich sei das Ziel aber erreichbar. Die Verringerung der Verschuldung des Herstellers von Spezialverpackungen schreite derweil voran./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 32,00EUR auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,00 € , was eine Steigerung von +44,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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