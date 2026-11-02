Ölpreise fallen - Bericht über diplomatische Bemühungen von Trump

Zudem lief beim Brent der Dezember-Kontrakt aus, sodass der Januar-Future jetzt derjenige mit dem nächsten möglichen Auslieferungstermin ist. Der letzte Kurs des Dezember-Kontrakts hatte am Freitag bei fast 118 Dollar gelegen.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind zum Wochenauftakt deutlich gesunken. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im Januar 110 US-Dollar und damit rund drei Prozent weniger als am Freitag. Grund dafür ist ein Medienbericht über die diplomatischen Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran, die Sorgen vor einer baldigen Wiederaufnahme amerikanischer Militärangriffe dämpften.

Trump will der Diplomatie mit dem Iran einem Bericht des Nachrichtenportals "Axios" zufolge mehr Zeit geben, bevor er nach den US-Zwischenwahlen in dieser Woche möglicherweise neue Angriffe anordnet. Der US-Präsident habe dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu seine Präferenz für eine diplomatische Lösung in einem Telefonat mitgeteilt.

US?Außenminister Marco Rubio hatte am Samstag erklärt, dass noch keine Entscheidung über neue Militärschläge getroffen worden sei. Trump bevorzuge eine diplomatische Lösung. Die Bemühungen um Gespräche ließen die Sorgen vor einer erneuten Eskalation etwas nachlassen, obwohl die Angriffe auf Schiffe rund um die Straße von Hormus weitergehen. Die USA und Israel hatten den Krieg Ende Februar mit gemeinsamen Angriffen auf den Iran begonnen. Öl- und Gaspreise sind seitdem kräftig gestiegen.

Unterdessen hat sich der Ölverbund Opec+ am Wochenende darauf verständigt, seine Förderquoten im Dezember unverändert zu lassen. Die Gruppe hatte ihre letzten freiwilligen Förderkürzungen bereits im September zurückgenommen. Wegen des Iran-Kriegs hat die Entscheidung allerdings vor allem symbolische Bedeutung. Die anhaltenden Kämpfe im Nahen Osten, einschließlich der Angriffe im Roten Meer, bedrohen weiterhin die Ölexporte und Förderanlagen in der Region./stk/zb



