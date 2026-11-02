Zentrale Hürde im Visier

Der DAX-Konzern hob in der vergangenen Woche seine Ziele für 2026 an. Für das laufende Geschäftsjahr peilt Henkel jetzt ein organisches Umsatzplus von 3,0 bis 4,0 Prozent an, wie der Düsseldorfer Dax-Konzern vergangene Woche mitteilte - zuvor hatte er 1,5 bis 3,5 Prozent in Aussicht gestellt. Die bereinigte Umsatzrendite soll bei rund 15 Prozent liegen, wodurch die bisherige Spanne von 14,5 bis 16,0 Prozent präzisiert wurde. Getragen wurde das Wachstum durch alle Regionen, Preiserhöhungen von 5,4 Prozent und ein leichtes Mengenplus von 1,1 Prozent trugen ebenfalls dazu bei. Am 10. November soll der vollständige Quartalsbericht vorgelegt werden.

Was bedeutet das aus charttechnischer Sicht?

Die Aktie befindet sich seit Anfang 2020 in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Dennoch bremst ein mehrjähriger Widerstand bei 73,15 Euro den Kurs bisher ab.

Erfolgsszenario (Ausbruch nach oben): Erst wenn die Aktie diesen Deckel nachhaltig überwindet (mindestens auf Wochenschlusskursbasis), dürfte eine neue Kaufwelle einsetzen. Mögliche nächste Kursziele wären dann 79,05 Euro und später 82,50 Zähler. Investoren können sich mit einer Long-Positionierung (Wetten auf steigende Kurse) darauf vorbereiten und auf attraktive Renditen setzen.

Idealer Rücksetzer: Ein kurzzeitiger Rückgang der Aktie endet im besten Fall im Bereich von 68,80 Euro.

Risiko nach unten: Fällt der Kurs weiter ab, drohen Korrekturen auf 65,10 Euro und schließlich ein Rückfall auf die langfristige Trendlinie seit 2020 bei 61,70 Euro.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 75,00 Euro

Kursziele : 79,05 und 82,50 Euro

Renditechance via DN44NQ : 70 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Henkel KGaA (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN44NQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,21 - 1,26 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 68,0428 Euro Basiswert: Henkel KGaA KO-Schwelle: 68,0428 Euro akt. Kurs Basiswert: 72,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 82,50 Euro Hebel: 6,36 Kurschance: + 70 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ4G4R Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,41 - 1,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 93,9935 Euro Basiswert: Henkel KGaA KO-Schwelle: 93,9935 Euro akt. Kurs Basiswert: 72,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,47 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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