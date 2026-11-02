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    Zentrale Hürde im Visier

    Henkel

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    Besserer Ausblick und starke Zahlen

    Der DAX-Konzern hob in der vergangenen Woche seine Ziele für 2026 an. Für das laufende Geschäftsjahr peilt Henkel jetzt ein organisches Umsatzplus von 3,0 bis 4,0 Prozent an, wie der Düsseldorfer Dax-Konzern vergangene Woche mitteilte - zuvor hatte er 1,5 bis 3,5 Prozent in Aussicht gestellt. Die bereinigte Umsatzrendite soll bei rund 15 Prozent liegen, wodurch die bisherige Spanne von 14,5 bis 16,0 Prozent präzisiert wurde. Getragen wurde das Wachstum durch alle Regionen, Preiserhöhungen von 5,4 Prozent und ein leichtes Mengenplus von 1,1 Prozent trugen ebenfalls dazu bei. Am 10. November soll der vollständige Quartalsbericht vorgelegt werden.

    Terminhinweis: Der vollständige Finanzbericht zum Quartal wird am 10. November vorgelegt.

    Was bedeutet das aus charttechnischer Sicht?

    Die Aktie befindet sich seit Anfang 2020 in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Dennoch bremst ein mehrjähriger Widerstand bei 73,15 Euro den Kurs bisher ab.

    Erfolgsszenario (Ausbruch nach oben): Erst wenn die Aktie diesen Deckel nachhaltig überwindet (mindestens auf Wochenschlusskursbasis), dürfte eine neue Kaufwelle einsetzen. Mögliche nächste Kursziele wären dann 79,05 Euro und später 82,50 Zähler. Investoren können sich mit einer Long-Positionierung (Wetten auf steigende Kurse) darauf vorbereiten und auf attraktive Renditen setzen.

    Idealer Rücksetzer: Ein kurzzeitiger Rückgang der Aktie endet im besten Fall im Bereich von 68,80 Euro.

    Risiko nach unten: Fällt der Kurs weiter ab, drohen Korrekturen auf 65,10 Euro und schließlich ein Rückfall auf die langfristige Trendlinie seit 2020 bei 61,70 Euro.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 75,00 Euro

    Kursziele : 79,05 und 82,50 Euro

    Renditechance via DN44NQ : 70 Prozent

    Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Henkel KGaA (Wochenchart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 73,15 // 75,05 // 76,80 // 79,05 Euro
    Unterstützungen: 69,25 // 68,80 // 67,02 // 64,24 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN44NQ Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,21 - 1,26 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 68,0428 Euro Basiswert: Henkel KGaA
    KO-Schwelle: 68,0428 Euro akt. Kurs Basiswert: 72,80 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 82,50 Euro
    Hebel: 6,36 Kurschance: + 70 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DQ4G4R Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,41 - 1,46 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 93,9935 Euro Basiswert: Henkel KGaA
    KO-Schwelle: 93,9935 Euro akt. Kurs Basiswert: 72,80 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 5,47 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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