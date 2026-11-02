Glyphosat-Thema scheint beendet

Eine Geschworenenjury im US-Bundesstaat Missouri hat in der Nacht zum Donnerstag in einem Glyphosat-Prozess einstimmig zugunsten von Bayer geurteilt. Zuvor hatte der Pharma- und Agrarchemiekonzern im Juni einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten US-Gericht gewonnen. Infolge des Urteils des Supreme Court sind Prozesse gegen Bayer im Grunde nicht mehr möglich, in denen Kläger sich auf fehlende Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern stützen wollen. Im Fokus steht nun eine noch ausstehende richterliche Entscheidung über einen Sammelvergleich. In dessen Rahmen wird Bayer bis zu 21 Jahre lang abnehmende, gedeckelte jährliche Zahlungen von insgesamt bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar leisten.

Aus technischer Sicht hatte sich die Erholung der Aktie bereits seit Anfang Oktober angedeutet, als der Kurs den wichtigen 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) erfolgreich testete. Die jüngste Kursbewegung hat das Papier nun direkt an die Widerstandszone von 50,50 Euro herangeführt und den vorherigen Abwärtstrend beendet.

Mögliche Aufwärtsziele: Ausgehend vom aktuellen Niveau eröffnet sich Kurspotenzial bis auf 53,92 Euro. Wird auch diese Hürde genommen, rücken der Bereich um 58,70 Euro und schließlich das Hoch aus dem Februar 2023 bei 62,30 Euro in den Fokus. Das macht den Wert derzeit für Investoren auf der Käuferseite interessant.

Möglicher Rücksetzer (Pullback): Kurze Kursrücksetzer in den Bereich der am Freitag entstandenen Kurslücke bei 47,96 Euro sind nicht ausgeschlossen. Aus charttechnischer Sicht wäre dies die vorerst letzte günstige Gelegenheit für einen Einstieg.

Risiko nach unten: Sollte die Aktie jedoch unter die Marke von 40,00 Euro fallen, würde der seit April 2025 bestehende Aufwärtstrend brechen. In diesem Fall droht eine Korrektur zurück auf 33,60 Euro.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 50,58 Euro

Kursziele : 53,92, 58,70 und 62,30 Euro

Renditechance via DN6773 : 200 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6773 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,53 - 0,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 45,1651 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 45,1651 Euro akt. Kurs Basiswert: 50,58 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 62,30 Euro Hebel: 9,18 Kurschance: + 200 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7E4M Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,54 - 0,56 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 55,4884 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 55,4884 Euro akt. Kurs Basiswert: 50,58 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,94 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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