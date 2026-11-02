Abrupter Rallyestop

Trotz des scharfen Freitags-Abverkaufs konnte der DAX die wichtige Marke von 25.800 Punkten auf Wochenbasis gerade noch verteidigen. Dennoch droht das Freitags-Drama als unangenehmes Fehlsignal nachzuwirken:

Am Morgen schien alles noch nach einer ganz normalen Verschnaufpause nach den Vortagesgewinnen auszusehen. Im Tagesverlauf übernahmen jedoch die Belastungsfaktoren im Technologiesektor das Ruder. Anleger schauen derzeit deutlich genauer hin und reagieren zunehmend nervös auf die jüngsten Quartalszahlen der großen KI-Akteure. Ein prominentes Beispiel ist Intel: Nach einem enttäuschenden Ausblick brach die Aktie um fast 30 Prozent ein, während Amazon rund zwei Prozent verlor. Die Talfahrt erfasste den gesamten Technologiesektor und nährt die Sorge vor einer möglichen Bärenmarktrallye.

Unter 25.750 Punkten: Sollte diese Marke fallen, müssen Anleger fest mit Rücksetzern bis zu den Frühjahrshochs bei 25.507 Punkten rechnen.

Ausweitung der Korrektur: Rutscht der Markt noch weiter ab, könnten sogar die Bereiche von 25.172 Punkten wegbrechen. Das würde unweigerlich weiteres Abwärtspotenzial bis auf 24.974 Punkte und im schlimmsten Fall bis auf 24.480 Punkte freisetzen.

Das bullische Szenario: Gelingt es dem DAX hingegen, das Niveau um 25.800 Punkte nachhaltig zu verteidigen, stehen die Chancen gut für einen neuen Angriff nach oben. In diesem Fall rückt ein Gipfelsturm mit Kurschancen bis auf 26.618 Punkte wieder in greifbare Nähe.

Aktuelle Lage

DAX bei 26.818 Punkten

VDAX bei 21,44 signalisiert erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 26 auf "FEAR" gewechselt

Tagesanalyse:

RSI: 56 - Buy MACD: 79 - Buy Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.080 / 26.249 / 26.464 und 26.618 Punkten, nach unten bei 25.800 / 25.700 / 25.507 und 25.172 Punkten. Gaps bei 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe stabilisieren sich - DAX im Trendwendemodus, Bodenbildung erfolgreich - Öl- und Gasknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel leicht erhöht VDAX-New der Deutschen Börse (30. Oktober 2026): Bei 21,44% (steigend) (Vortag: 18,86%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Market-Buy-Order 26.039 Punkten (Tagesbasis) eröffnet, Stopp bei 25.775 Punkten. Kursziel bei 26.618 Punkten - Neu - aktiv Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2HEM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,59 - 10,60 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.727,74 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.727,74 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.818,22 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.618 Punkte Hebel: 24,28 Kurschance: + 40 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN57NY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 12,42 - 12,43 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 27.011,24 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 27.011,24 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.818,22 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 20,70 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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