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    Was heute Abend für Tech-Aktien auf dem Spiel steht

    Nasdaq bricht ein, DAX hält

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    Der DAX nimmt Kurs auf 26.000 Punkte, Öl wird billiger. Doch heute Abend kommt Apple, am Dienstag wählt Amerika, am Freitag folgt der Jobbericht. Und ein mögliches Szenario nach der Wahl macht Profis nervös.

    Für Sie zusammengefasst
    Nasdaq bricht ein, DAX hält - Was heute Abend für Tech-Aktien auf dem Spiel steht
    Foto: Yuki Iwamura - AP/dpa

    Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in eine heiße Woche starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 25.865 Punkte. Rückenwind kommt vom Ölmarkt. Die Preise fallen, weil Iran und Katar weiter verhandeln. Am Abend legt Apple Zahlen vor. Am Dienstag wählen die Amerikaner einen neuen Kongress.

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    Am Freitag hatte der DAX 0,9 Prozent auf 25.818 Punkte verloren. Schwache Zahlen von Amazon und Intel drückten die Stimmung. Auf Wochen- und Monatssicht steht dennoch jeweils ein Plus von 2,5 Prozent. Am Donnerstag war der Index erstmals seit Anfang September über 26.100 Punkte geklettert. "Der deutsche Leitindex profitiert in dieser Phase von seinem deutlich geringeren Tech-Gewicht", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Für einige Anleger sei der DAX damit zur stabilen Alternative geworden.

    Den Takt geben nun die Zwischenwahlen vor. "Für die Börsen werden der Ausgang der Midterms und die Frage, wie Donald Trump darauf reagiert, entscheidend", sagt Robert Greil von Merck Finck. Verlieren die Republikaner das Repräsentantenhaus, könnte Trump das Ergebnis anzweifeln, stärker per Verordnung regieren oder den Iran erneut angreifen.

    Wall Street: Apple als Hoffnungsträger

    Der Nasdaq 100 brach am Freitag um 3,46 Prozent ein. Es war sein schwächster Tag seit Juni. Intel stürzte um fast 29 Prozent ab. Im Oktober verlor der Technologieindex fast sieben Prozent, so viel wie seit dem Zollschock im April 2025 nicht mehr.

    Die Hoffnung ruht auf Apple. Analysten erwarten einen Gewinn von zwei US-Dollar je Aktie nach 1,85 US-Dollar im Vorjahr und einen Umsatz von 113 Milliarden US-Dollar. Laut Nikkei Asia kürzte Apple allerdings die Bestellungen für das iPhone 18 Pro um 15 bis 20 Prozent.

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    "Das Gewinnwachstum ist stark, beschleunigt sich aber nicht mehr", schreibt Ben Snider, Chefstratege für US-Aktien bei Goldman Sachs. Nach fast 30 Prozent in diesem Jahr dürften die Gewinne im S&P 500 2027 nur noch um 18 Prozent steigen.

    Asien: Südkorea erholt sich

    In Asien griffen Anleger wieder zu. Der südkoreanische Kospi legte um 2,6 Prozent zu, nachdem er im Oktober 16 Prozent verloren hatte. Chinas Standardwerte im CSI 300 gewannen 1,3 Prozent. Medien berichteten über Stützungsmaßnahmen der Aufsicht. Dabei rutschten die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleister unter die Marke von 50 Punkten.

    Öl: Diplomatie drückt die Preise

    Ein Barrel der Nordseesorte Brent verbilligte sich zeitweise um 3,2 Prozent auf 109,75 US-Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate kostete 100,69 US-Dollar. Im Oktober hatte Öl noch rund 14 Prozent zugelegt. "Nach den starken Kursgewinnen der letzten Woche erlebt der Ölpreis heute Morgen eine technische Korrektur", sagt Tim Waterer von KCM Trade. Verschärft sich der Ton gegenüber dem Iran nach der Wahl, könnte Brent aber in Richtung 120 US-Dollar steigen. Das Ölkartell und seine Verbündeten ließen ihre Förderziele für Dezember unverändert.

    Anleihen: Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlich

    Händler sehen eine Wahrscheinlichkeit von 72 Prozent für eine Zinserhöhung der US- Notenbank Fed im Dezember. Drei Notenbanker warben am Freitag für weitere Schritte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei 4,93 Prozent, deutlich unter dem Oktoberhoch von 5,36 Prozent. Am Freitag folgt der Arbeitsmarktbericht. Ökonomen erwarten 65.000 neue Stellen nach nur 29.000 im September.

    Devisen: Euro nahe 17-Monats-Tief

    Der Euro kostete 1,12 US-Dollar und blieb nahe seinem tiefsten Stand seit 17 Monaten. Belastend wirkte Fitch. Die Ratingagentur senkte den Ausblick für Frankreich auf negativ.

    Gold und Krypto: Vorsichtige Erholung

    Am Freitag war der Goldpreis um 3,5 Prozent unter 4.000 US-Dollar gefallen. Anleger mussten Gewinne zu Geld machen, um Verluste bei Technologieaktien auszugleichen. Kurzfristig stünden technische Verkäufe und Liquiditätssorgen im Vordergrund, sagt Ole Hansen von der Saxo Bank.

    Bitcoin legte um 0,6 Prozent auf rund 78.260 US-Dollar zu. Nach dem Diebstahl von 6,3 Milliarden US-Dollar bei der Kryptobörse Binance zogen Kunden 3,64 Milliarden US-Dollar ab.

    Fazit

    Die Woche hat es in sich. Wahl, Apple, Notenbanken und Arbeitsmarkt können die Kurse kräftig bewegen. Der DAX bietet mit wenig Technologie derzeit Halt. Wer in Technologiewerte investiert, sollte die Apple-Zahlen und die Wahlnacht abwarten. Ein Iran-Angriff nach der Wahl bleibt das größte Risiko für Öl und Aktien.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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