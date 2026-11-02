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    Hessens Innenminister stellt weitere Jugendproteste infrage

    KORREKTUR

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    Für Sie zusammengefasst
    • Poseck bringt Verbot weiterer Jugendproteste ins Spiel
    • Poseck verweist auf Gewalt und Angriffe auf Polizei
    • Jugendinitiativen planen Proteste am 20. November
    KORREKTUR - Hessens Innenminister stellt weitere Jugendproteste infrage
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (In einer früheren Version des Artikels hieß es, Hessens Innenminister habe die Genehmigung weiterer angekündigter Jugendproteste infrage gestellt. Demonstrationen müssen in Deutschland nicht genehmigt, sondern nur angemeldet werden. Richtig muss es daher heißen, Poseck habe ein Verbot weiterer angekündigter Jugendproteste ins Spiel gebracht.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hat ein Verbot weiterer angekündigter Jugendproteste ins Spiel gebracht. "Zunächst muss man sehen, ob diese Veranstaltungen am 20. November überhaupt so stattfinden können", sagte er in den ARD-"Tagesthemen".

    Das Versammlungsrecht sei ein hohes Gut, jedoch sei die Friedlichkeit ebenso elementar. Gewalttätige Versammlungen dürften deshalb nicht zugelassen werden. Am Samstag war es nach einer Demonstration, zu der die Initiativen "Gen Z regelt" und "Generation Aufbruch" aufgerufen hatten, in Frankfurt zu Tumulten und Plünderungen gekommen.

    Minister: Massive Angriffe auf die Polizei

    Obwohl tausende Menschen über weite Strecken friedlich für mehr Investitionen in Bildung und Gesundheit sowie gegen die Einführung einer Wehrpflicht auf die Straße gingen, sei es auch bei der eigentlichen Demonstration zu Zwischenfällen gekommen, sagte Poseck. So habe es etwa "massive Angriffe" auf die Polizei aus der Versammlung heraus gegeben. "Die Versammlungsleiter haben diese Versammlungen nicht im Griff", erklärte Poseck.

    Die Initiative "Gen Z regelt" kündigte an, dass die Protestaktionen fortgesetzt werden sollen. Im Blick steht eine Beteiligung an europaweiten Protesten am 20. November. Für diesen Tag ruft auch ein Bündnis zur Teilnahme an einem "Internationalen Jugendstreiktag" auf./fro/DP/zb







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