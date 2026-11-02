YeePay erkundet neue Ansätze für B2B-Zahlungen im Airline-Bereich auf der IATA WFS & WPS 2026

MACAU, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- YeePay nahm an der IATA WFS & WPS 2026 teil, die vom 28. bis 29. Oktober im Galaxy International Convention Center stattfand.

Bei der Veranstaltung präsentierte YeePay sein globales Firmenkundenkonto und integrierte Vertriebslösungen für die Luftfahrt- und Reisebranche und hob dabei seine Kompetenzen im grenzüberschreitenden Fondsmanagement und im Wachstum von Vertriebskanälen hervor.

Auf dem IATA Payment Services Forum hielt Yu Chen, Mitbegründer von YeePay, einen Vortrag mit dem Titel „Chinas einzigartiges B2B-Zahlungsökosystem für Fluggesellschaften". In seinem Vortrag ging er auf die wichtigsten Herausforderungen der Branche im Zeitalter der neuen Vertriebskanäle ein, verglich die Zahlungsmodelle der Fluggesellschaften auf verschiedenen globalen Märkten und untersuchte das breitere Potenzial von B2B-Auftragszahlungen für die globale Luftfahrtindustrie.

Yu Chen hob die erheblichen Kosten hervor, die mit Zahlungen an Fluggesellschaften verbunden sind: „Die jährlichen Zahlungskosten in der globalen Luftfahrtindustrie belaufen sich auf 22 Milliarden US-Dollar, wobei Transaktionsgebühren und Betriebskosten fast die Hälfte des Gewinns der Fluggesellschaften pro Passagier ausmachen."

Im Vergleich dazu ermöglicht die B2B-kontobasierte Zahlungslösung von YeePay die Echtzeitverarbeitung auf Ebene einzelner Bestellungen, unterstützt durch vollständige Transaktionsdaten und eine automatisierte Währungsumrechnung.

Das Modell ermöglicht die Abwicklung von Transaktionen ohne Vorauszahlungen oder verzögerte Abrechnung und unterstützt dabei den gesamten Auftragslebenszyklus, einschließlich Zahlungen, Rückerstattungen, Ticketänderungen und Zusatzleistungen.

Die B2B-Zahlungslösung von YeePay wurde auf der Grundlage von mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Betreuung der Luftfahrt- und Reisebranche entwickelt und ist darauf ausgelegt, den globalen Airline-Vertriebsmarkt zu unterstützen und die internationalen Inkasso- und Auszahlungsanforderungen von Fluggesellschaften, Online-Reisebüros (OTAs) und Reisebüros zu erfüllen.

Unterstützt durch ein Servicenetzwerk, das mehr als 200 Länder und Regionen umfasst und über 100 Währungen abdeckt, bietet es außerdem Unterstützung für Echtzeit-Auftragszahlungen, flexible Abwicklung über mehrere Banken hinweg, Einhaltung regulatorischer Bestimmungen, Risikomanagement, verbesserten Cashflow und die Erweiterung der Vertriebskanäle.

Die Lösung kann für internationale Fluggesellschaften angepasst werden, die auf NDC-basierten Vertriebsmodellen basieren, insbesondere für solche, die in Märkte mit Devisenkontrollen expandieren möchten, und bietet ein erhebliches Potenzial für eine breitere globale Anwendung.

YeePay hat sich zum Ziel gesetzt, seine bewährten B2B-Auftragszahlungsfunktionen weltweit zu exportieren. Wir arbeiten mit globalen Billigfluggesellschaften und Full-Service-Airlines zusammen, um gemeinsam Innovationen voranzutreiben, die die Probleme der Branche im Rahmen der neuen Vertriebs- und Einzelhandelstransformation des NDC angehen, einschließlich grenzüberschreitender Abrechnung, Auftragsabgleich und Kostenkontrolle. Unser Ziel ist es, langjährige Herausforderungen im globalen B2B-Abrechnungswesen der Luftfahrt zu lösen, globale Kapitalkanäle für den chinesischen Vertriebsmarkt zu erschließen, vorgelagerte Fluggesellschaften mit Transaktionstechnologie auszustatten und die digitale Modernisierung des globalen Reiseökosystems voranzutreiben."

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