Alzchem Group startet Aktienrückkauf
Alzchem setzt auf eigene Aktien: Ab dem 3. November 2026 will der Konzern über XETRA bis zu 125.000 Anteilsscheine für maximal 20 Mio. Euro zurückkaufen.
Foto: adobe.stock.com
- Alzchem Group AG startet das angekündigte Aktienrückkaufprogramm am **3. November 2026**.
- Das Programm läuft höchstens **zwölf Monate** und umfasst bis zu **125.000 eigene Aktien**.
- Für den Rückkauf sind höchstens **20 Mio. Euro** vorgesehen, ohne Erwerbsnebenkosten; gekauft wird ausschließlich über **XETRA**.
- Der Kaufpreis je Aktie darf höchstens 10 Prozent über und höchstens 20 Prozent unter dem XETRA-Eröffnungskurs des jeweiligen Handelstags liegen.
- Die Aktien können als Akquisitionswährung, für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder zur Einziehung und Kapitalherabsetzung genutzt werden.
- Ein beauftragtes Kreditinstitut entscheidet unabhängig über Zeitpunkt, Umfang und Konditionen; das Programm kann ausgesetzt und wieder aufgenommen werden.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 149,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,54 % im
Plus.
6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 150,40EUR das entspricht einem Plus von +0,33 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.049,18PKT (+0,21 %).
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