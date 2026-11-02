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    Alzchem Group startet Aktienrückkauf

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    Alzchem setzt auf eigene Aktien: Ab dem 3. November 2026 will der Konzern über XETRA bis zu 125.000 Anteilsscheine für maximal 20 Mio. Euro zurückkaufen.

    Alzchem Group startet Aktienrückkauf
    Foto: adobe.stock.com
    • Alzchem Group AG startet das angekündigte Aktienrückkaufprogramm am **3. November 2026**.
    • Das Programm läuft höchstens **zwölf Monate** und umfasst bis zu **125.000 eigene Aktien**.
    • Für den Rückkauf sind höchstens **20 Mio. Euro** vorgesehen, ohne Erwerbsnebenkosten; gekauft wird ausschließlich über **XETRA**.
    • Der Kaufpreis je Aktie darf höchstens 10 Prozent über und höchstens 20 Prozent unter dem XETRA-Eröffnungskurs des jeweiligen Handelstags liegen.
    • Die Aktien können als Akquisitionswährung, für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder zur Einziehung und Kapitalherabsetzung genutzt werden.
    • Ein beauftragtes Kreditinstitut entscheidet unabhängig über Zeitpunkt, Umfang und Konditionen; das Programm kann ausgesetzt und wieder aufgenommen werden.

    Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 149,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,54 % im Plus.
    6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 150,40EUR das entspricht einem Plus von +0,33 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.049,18PKT (+0,21 %).


    Alzchem Group

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    ISIN:DE000A41YHG1WKN:A41YHG
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