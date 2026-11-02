JPMorgan senkt Ziel für Aixtron auf 52,50 Euro - 'Overweight'
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan senkt Aixtron-Kursziel auf 52,50 Euro
- Quartalszahlen bestätigen JPMorgans Empfehlung
- Optoelektronik wächst, GaN und SiC erholen sich
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 54 auf 52,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse des Chip-Ausrüsters hätten seine Empfehlung untermauert, schrieb Craig McDowell am Freitagabend in seinem Resümee. Der Optoelektronik-Zyklus werde immer größer und nachhaltiger. Parallel dazu erhole sich das Geschäft mit Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC). Das etwas geringere Kursziel resultiert aus einem Wechsel der Bewertungsmethode auf Basis der Schätzungen für 2028./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:15 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,87 % und einem Kurs von 33,79 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +19,49 %/+59,31 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 52,50 Euro
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Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
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Aixtron Q3 call – 29.10.2026
Let me start with my personal Wooooooow moment at the end of the call. There were questions on the sustainability of In/P based laser business versus VCSEL and MicroLED.
In both cases Felix answered that it will be complimentary business if it comes to fruition and he went on to say about MicroLED: “We are in heavy development work with multiple customers. It makes sense you print a GaN/MicroLED on top of a CPU or GPU add a sapphire or SiC interposer add waveguides and you will be ableto connect the GPU/CPU with the HBM via an optical interconnect.”
I admit a did not understand all of this yet, but the way he said it was so real, as if this is already in the trial stages and no longer in the lab phase.
Answer: “We never talk about customers, but we are preparing for sizeable double digit GaN 300 tool orders(for 2 customers – not sure if that was said)
Gruß
Onsemi will Leistungsdichte von E-Auto-Wechselrichtern vervierfachen
Onsemi hat mit der Embedded Power Platform (EPP) eine neue Architektur für Leistungselektronik vorgestellt. Bei Traktionswechselrichtern für Elektroautos soll sie laut dem Halbleiterhersteller eine bis zu viermal höhere Leistungsdichte und 15 Prozent geringere Leistungsverluste ermöglichen. Subaru gehört zu den ersten Entwicklungspartnern.
https://www.electrive.net/2026/09/18/onsemi-will-leistungsdi…
Onsemi ist Aixtron Kunde
So funktioniert das Prinzip der EPP im Detail
Anstatt die unterschiedlichen Halbleitermaterialien mühsam und fehleranfällig in Schichten atomar aufeinander aufzuwachsen (was aufgrund der stark unterschiedlichen Gitterkonstanten von Si, SiC und GaN physikalisch extrem schwierig wäre), nutzt Onsemi ein Einbettungsverfahren:
- Eigenständige Chip-Fertigung (Dies): Die benötigten Leistungsschalter – wie hocheffiziente SiC-MOSFETs, schnelle GaN-Transistoren sowie klassische Silizium-Komponenten (Treiber-ICs, Controller) – werden zunächst völlig unabhängig voneinander auf ihren jeweils optimierten nativen Wafern produziert und in einzelne, winzige Halbleiter-Chips (sogenannte Dies) zersägt.
- Einbettung in den 12-Zoll-Siliziumwafer: Onsemi nutzt einen großen 12-Zoll-Siliziumwafer als reines Träger- und Gehäusesubstrat. In diesen Silizium-Basiswafer werden präzise Kavitäten (Aussparungen) geätzt oder geformt. Die vorgefertigten, unterschiedlichen SiC-, GaN- und Silizium-Dies werden physisch in diesen Wafer hineingesetzt und eingebettet.
- Kein Bonddraht – Verbindung per RDL: Nach dem Einbetten wird die Oberfläche des Trägerwafers flach versiegelt. Die elektrische Verschaltung der eingebetteten, unterschiedlichen Chips erfolgt im Anschluss über hochpräzise mikroelektronische Metallisierungsschichten direkt auf Wafer-Ebene (Redistribution Layers, kurz RDL
https://live.deutsche-boerse.com/nachrichten/Infineon-investiert-mehr-als-eine-Milliarde-in-Standort-Villach-efb463e8-0178-47b1-8bc6-d2fa48cefce6
Infineon ist Aixtron Kunde.