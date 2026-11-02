JPMorgan senkt Ziel für Aixtron auf 52,50 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,87 % und einem Kurs von 33,79 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +19,49 %/+59,31 % bedeutet.