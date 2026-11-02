🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBritish American Tobacco AktievorwärtsNachrichten zu British American Tobacco

    Goldman hebt British American Tobacco auf 'Buy'

    ANALYSE-FLASH

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman hebt BAT-Kursziel auf 5600 Pence an
    • Imperial bleibt auf Buy, Ziel steigt auf 3600 Pence
    • Robustes Gewinnwachstum stützt zweistellige Renditen
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt British American Tobacco auf 'Buy'
    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 5200 auf 5600 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Kaufempfehlung für Imperial Brands bestätigte der neu zuständige Analyst Aron Adamski am Montag bei erhöhtem Kursziel von 3600 Pence. Die Aktien beider Tabakkonzerne böten zweistellige Gesamtrenditen bei robustem Gewinnwachstum. 2027 dürften sich die Defensivqualitäten von Nikotin und klassenbeste Margen in einem unsicheren Konsum-Umfeld auszahlen./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 05:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    British American Tobacco

    +0,69 %
    +4,80 %
    +18,11 %
    +4,17 %
    +24,58 %
    +92,88 %
    +83,47 %
    +8,54 %
    +1.040,15 %
    ISIN:GB0002875804WKN:916018
    British American Tobacco direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 55,38 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,89GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 57,00GBP was eine Bandbreite von -31,31 %/+3,04 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu British American Tobacco - 916018 - GB0002875804

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über British American Tobacco. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Goldman hebt British American Tobacco auf 'Buy' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 5200 auf 5600 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Kaufempfehlung für Imperial Brands bestätigte der neu zuständige Analyst …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     