Goldman hebt British American Tobacco auf 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- Goldman hebt BAT-Kursziel auf 5600 Pence an
- Imperial bleibt auf Buy, Ziel steigt auf 3600 Pence
- Robustes Gewinnwachstum stützt zweistellige Renditen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 5200 auf 5600 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Kaufempfehlung für Imperial Brands bestätigte der neu zuständige Analyst Aron Adamski am Montag bei erhöhtem Kursziel von 3600 Pence. Die Aktien beider Tabakkonzerne böten zweistellige Gesamtrenditen bei robustem Gewinnwachstum. 2027 dürften sich die Defensivqualitäten von Nikotin und klassenbeste Margen in einem unsicheren Konsum-Umfeld auszahlen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 05:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 55,38 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,89GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 57,00GBP was eine Bandbreite von -31,31 %/+3,04 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
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