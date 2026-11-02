JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Unter den Pharmakonzernen der Europäischen Union bleibe Sanofi einer seiner Favoriten mit Blick auf Bewertung und Wachstum, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Diese These bestätigten die Zahlen der Franzosen zum dritten Quartal. Der Aktienkurs spiegele sich verbessernde Ergebnisse nicht hinreichend wider./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 79,86EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was eine Steigerung von +25,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer