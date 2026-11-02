JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Unter den Pharmakonzernen der Europäischen Union bleibe Sanofi einer seiner Favoriten mit Blick auf Bewertung und Wachstum, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Diese These bestätigten die Zahlen der Franzosen zum dritten Quartal. Der Aktienkurs spiegele sich verbessernde Ergebnisse nicht hinreichend wider./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 79,86EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
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