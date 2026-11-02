RBC stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Management des Autoherstellers habe festgestellt, dass Stellantis für Komponenten mehr bezahlt als Konkurrenten wie Ford und GM, schrieb Tom Narayan am Sonntag. Gespräche mit den Zulieferern dürften dies beheben. Im Einbau von Komponenten liege zudem Effizienzpotenzial./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 15:37 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 15:37 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 4,13EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.



