Brent-Ölpreis: Aufwärtstrend intakt trotz Wochenverlusts

Zum 1. November 2026 notiert Brent bei 112,16 Dollar je Barrel. Gegenüber dem 25. Oktober entspricht das einem Wochenminus von 2,58 Prozent. Nach einem deutlichen Rücksetzer zu Wochenbeginn konnte sich der Ölpreis allerdings wieder stabilisieren und einen Teil der Verluste aufholen. Zum Dreijahreshoch fehlen damit rund vier Prozent. Über dem Dreijahrestief liegt der aktuelle Schlusskurs dagegen um 90,60 Prozent.

Der Brent-Ölpreis hat im Dreijahreszeitraum ausgeprägte Richtungswechsel vollzogen. Nach Kursen um 87 US-Dollar je Barrel im November 2023 und einer Erholung im Frühjahr 2024 dominierten zunächst die Abwärtsbewegungen. Am 16. Dezember 2025 markierte Brent mit 58,85 Dollar den tiefsten Schlusskurs. 2026 folgte eine kräftige, aber schwankungsreiche Aufwärtsbewegung. Ihr bisheriger Höhepunkt: das Dreijahreshoch von 116,83 Dollar am 23. und 24. Oktober.

200-Tage-Linie signalisiert positiven Trend

Die 200-Tage-Linie, berechnet als Durchschnitt der letzten 200 Tageswerte, verläuft bei 95,03 Dollar. Brent liegt damit 18,03 Prozent darüber. Dieser deutliche Vorsprung unterstreicht das positive übergeordnete Trendbild. Zugleich besteht ein beträchtlicher Abstand zur langfristigen Orientierungslinie: Eine Fortsetzung der jüngsten Korrektur würde den Trendfilter daher nicht unmittelbar infrage stellen.

Chartanalyse: Diese Kursmarken zählen

Erste Unterstützung bietet die Zone um 109,10 bis 109,80 Dollar. Darunter rückt das Wochentief bei 106,49 Dollar in den Blick. Auf der Oberseite bildet die Marke um 113,10 Dollar eine erste Hürde. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde einen erneuten Test des Dreijahreshochs bei 116,83 Dollar ermöglichen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des Brent-Ölpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.