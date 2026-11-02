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    Brent-Ölpreis: Aufwärtstrend intakt trotz Wochenverlusts

    Chartanalyse

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    Brent hat sich seit dem Tief Ende 2025 fast verdoppelt. Nach dem jüngsten Dreijahreshoch verliert die Rally jedoch an Schwung. Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt intakt – nun entscheiden wichtige Kursmarken über die nächste Bewegung.

    Chartanalyse - Brent-Ölpreis: Aufwärtstrend intakt trotz Wochenverlusts
    Foto:

    Brent-Ölpreis: Starke Erholung nach dem Tief

    Der Brent-Ölpreis hat im Dreijahreszeitraum ausgeprägte Richtungswechsel vollzogen. Nach Kursen um 87 US-Dollar je Barrel im November 2023 und einer Erholung im Frühjahr 2024 dominierten zunächst die Abwärtsbewegungen. Am 16. Dezember 2025 markierte Brent mit 58,85 Dollar den tiefsten Schlusskurs. 2026 folgte eine kräftige, aber schwankungsreiche Aufwärtsbewegung. Ihr bisheriger Höhepunkt: das Dreijahreshoch von 116,83 Dollar am 23. und 24. Oktober.

    Aktueller Kurs: Wochenverlust trotz Erholung

    Zum 1. November 2026 notiert Brent bei 112,16 Dollar je Barrel. Gegenüber dem 25. Oktober entspricht das einem Wochenminus von 2,58 Prozent. Nach einem deutlichen Rücksetzer zu Wochenbeginn konnte sich der Ölpreis allerdings wieder stabilisieren und einen Teil der Verluste aufholen. Zum Dreijahreshoch fehlen damit rund vier Prozent. Über dem Dreijahrestief liegt der aktuelle Schlusskurs dagegen um 90,60 Prozent.

    200-Tage-Linie signalisiert positiven Trend

    Die 200-Tage-Linie, berechnet als Durchschnitt der letzten 200 Tageswerte, verläuft bei 95,03 Dollar. Brent liegt damit 18,03 Prozent darüber. Dieser deutliche Vorsprung unterstreicht das positive übergeordnete Trendbild. Zugleich besteht ein beträchtlicher Abstand zur langfristigen Orientierungslinie: Eine Fortsetzung der jüngsten Korrektur würde den Trendfilter daher nicht unmittelbar infrage stellen.

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    Chartanalyse: Diese Kursmarken zählen

    Erste Unterstützung bietet die Zone um 109,10 bis 109,80 Dollar. Darunter rückt das Wochentief bei 106,49 Dollar in den Blick. Auf der Oberseite bildet die Marke um 113,10 Dollar eine erste Hürde. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde einen erneuten Test des Dreijahreshochs bei 116,83 Dollar ermöglichen.

    Öl (Brent)

    -3,22 %
    -4,10 %
    +7,36 %
    +30,97 %
    +69,64 %
    +28,70 %
    +30,58 %
    +129,51 %
    +69,95 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740Indikator:SMA 200 Tage

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des Brent-Ölpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 113,98$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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