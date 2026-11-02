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    Goldpreis unter Druck: Kurs deutlich unter der 200-Tage-Linie aufgehoben

    Chartanalyse

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    Nach der fulminanten Rally steht Gold unter Druck: Der Preis liegt fast 29 Prozent unter seinem Hoch und deutlich unter der 200-Tage-Linie. Nun rücken wichtige Unterstützungen in den Fokus – und die Frage, ob die Korrektur weitergeht.

    Chartanalyse - Goldpreis unter Druck: Kurs deutlich unter der 200-Tage-Linie aufgehoben
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    Gold-Chartanalyse: Auf die Rally folgt die Korrektur

    Der Goldpreis hat sich im Dreijahreszeitraum deutlich verteuert, zuletzt aber erheblich nachgegeben. Vom tiefsten Schlusskurs bei 1.938,47 US-Dollar je Feinunze am 10. November 2023 führte der Aufwärtstrend bis auf 5.458,50 Dollar am 1. März 2026. Anschließend geriet das Edelmetall unter Druck. Die Erholung bis auf 4.653,92 Dollar im August blieb unter dem Hoch; seither prägen erneut fallende Kurse das Chartbild.

    Aktueller Goldpreis: Schwache Wochenbilanz

    Zum 1. November 2026 liegt der jüngste Schlusskurs bei 3.879,45 Dollar. In der letzten Handelswoche verlor Gold bis Freitag 3,0 Prozent auf 3.875,45 Dollar, verglichen mit dem vorherigen Freitag. Die zwischenzeitliche Erholung auf 4.067,47 Dollar am Mittwoch hielt damit nicht an. Der aktuelle Kurs liegt 28,9 Prozent unter dem Dreijahreshoch, aber noch 100,1 Prozent über dem Dreijahrestief.

    200-Tage-Linie: Deutlich unter dem Durchschnitt

    Die 200-Tage-Linie, berechnet als Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse, verläuft bei rund 4.426,26 Dollar. Gold notiert damit 12,4 Prozent darunter. Dieser deutliche Abstand unterstreicht die technische Schwäche. Für eine nachhaltige Aufhellung müsste der Rohstoff den langfristigen Durchschnitt zurückerobern; eine kurzfristige Gegenbewegung allein würde dafür nicht ausreichen.

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    Unterstützungen und Widerstände im Blick

    Eine erste Unterstützung bildet das jüngste Schlusstief bei 3.875,45 Dollar. Darunter bietet die frühere Kurszone um 3.856 bis 3.862 Dollar einen möglichen Halt. Auf der Oberseite stellt der Bereich von 3.996 bis 4.024 Dollar die erste Hürde dar. Darüber folgen 4.061 bis 4.067 Dollar sowie die mehrfach erreichte Zone um 4.175 bis 4.194 Dollar als weitere Widerstände.

    Gold

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    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0Indikator:SMA 200 Tage

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des Goldpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4092,74$, was eine Steigerung von +5,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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