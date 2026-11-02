Silber verliert 8,9 Prozent: Abwärtstrend bleibt intakt

Zum 1. November 2026 liegt der letzte Schlusskurs bei 49,14 Dollar. In der abgeschlossenen Woche vom 26. bis 30. Oktober verlor Silber gegenüber dem vorherigen Freitag 8,9 Prozent. Nach einem Zwischenanstieg auf 54,43 Dollar am Dienstag verstärkte sich der Verkaufsdruck zum Wochenschluss. Damit notiert der Preis 57,9 Prozent unter dem Dreijahreshoch, allerdings weiterhin 122,4 Prozent über dem Dreijahrestief.

Der Silberpreis hat im Dreijahreszeitraum eine ausgeprägte Aufwärtsbewegung mit anschließender scharfer Korrektur durchlaufen. Vom Tief bei 22,10 US-Dollar je Feinunze am 22. Januar 2024 stieg der Rohstoff bis zum 28. Januar 2026 auf einen Höchststand von 116,60 Dollar. Danach dominierten fallende Kurse. Die Erholung bis auf 69,27 Dollar im August konnte den Abwärtstrend nicht nachhaltig brechen.

200-Tage-Linie: Klarer Abstand nach unten

Der Durchschnitt der letzten 200 verfügbaren Tagesschlusskurse liegt bei 68,69 Dollar. Der aktuelle Silberpreis unterschreitet diese 200-Tage-Linie um 28,5 Prozent. Dieser große Abstand unterstreicht das schwache übergeordnete Chartbild. Eine kurzfristige Erholung allein würde deshalb noch keine belastbare Trendwende signalisieren.

Unterstützungen und Widerstände im Blick

Als mögliche Auffangzone rückt der Bereich von 48,53 bis 49,14 Dollar in den Fokus. Darunter bietet das markante Tief vom Oktober 2025 bei 46,88 Dollar eine weitere Orientierung. Auf der Oberseite liegen erste Hürden bei 52,14 Dollar sowie zwischen 53,89 und 54,43 Dollar. Erst oberhalb dieser zuletzt durchbrochenen Kurszone würde sich das kurzfristige Chartbild aufhellen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des Silberpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.





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