WTI-Ölpreis über 100 Dollar: Dreijahreshoch rückt wieder ins Visier

Zum 1. November 2026 liegt der Schlusskurs bei 102,78 Dollar je Barrel. Gegenüber dem 25. Oktober entspricht das einem Wochenplus von 0,98 Prozent. Nach einem Rücksetzer auf 100,20 Dollar am Dienstag erholte sich der Preis bis Freitag auf 102,98 Dollar, bevor er leicht nachgab. Damit notiert WTI 8,44 Prozent unter seinem Dreijahreshoch und 86,64 Prozent über dem Dreijahrestief.

Der WTI-Ölpreis hat in den vergangenen drei Jahren ausgeprägte Trendwechsel durchlaufen. Von rund 82,49 US-Dollar je Barrel im November 2023 ging es zunächst abwärts. Nach zwischenzeitlichen Erholungen markierte der Rohstoff am 16. Dezember 2025 mit 55,07 Dollar sein Dreijahrestief. Anschließend drehte der Trend deutlich nach oben: Am 2. April 2026 erreichte WTI das Dreijahreshoch bei 112,25 Dollar. Auf den Rückschlag bis auf 68,10 Dollar Anfang Juli folgte eine erneute Aufwärtsbewegung.

200-Tage-Linie stützt das positive Trendbild

Der Durchschnitt der letzten 200 verfügbaren Tageswerte liegt bei 88,79 Dollar. Der aktuelle WTI-Ölpreis übertrifft diese 200-Tage-Linie damit um 15,76 Prozent. Der deutliche Abstand unterstreicht die übergeordnete Stärke, bietet aber auch Raum für Rücksetzer, ohne dass die Durchschnittslinie unmittelbar gefährdet wäre.

Chartanalyse: Diese Kursmarken sind entscheidend

Als erste Unterstützung dient die Zone zwischen 100,20 und 98,99 Dollar. Darunter rückt der Bereich um 97,72 Dollar ins Blickfeld. Auf der Oberseite bilden 103,38 Dollar und das Septemberhoch bei 105,49 Dollar die nächsten Widerstände. Ein Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung 108,54 Dollar und anschließend zum Dreijahreshoch bei 112,25 Dollar öffnen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des WTI-Ölpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.