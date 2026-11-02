DAX mit verhaltenem Wochenstart – Apple muss es richten

Allerdings steht den Investoren eine ereignisreiche Handelswoche bevor. Neben zahlreichen Unternehmensnachrichten rücken volkswirtschaftliche Daten und politische Entwicklungen in den Mittelpunkt. Besonders die morgigen Zwischenwahlen in den USA dürften für Aufmerksamkeit sorgen. Sollten die Republikaner ihre Mehrheit im Kongress an die Demokraten verlieren, könnte dies die politische Handlungsfähigkeit der US-Regierung erheblich einschränken. Gleichzeitig würden die Ergebnisse als wichtiger Stimmungstest für die weitere politische Entwicklung in den Vereinigten Staaten gewertet werden. Die Finanzmärkte müssen sich deshalb auf zusätzliche Unsicherheit einstellen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch von der Konjunkturseite sind wichtige Impulse zu erwarten. Die anstehenden US-Einkaufsmanagerindizes und Inflationsdaten werden zeigen, wie widerstandsfähig die amerikanische Wirtschaft angesichts der hohen Energiepreise und des weiterhin restriktiven Zinsniveaus ist. Nach den jüngsten Notenbankentscheidungen achten die Anleger besonders darauf, ob sich der Preisdruck tatsächlich abschwächt und damit der Spielraum für eine weniger straffe Geldpolitik wächst.

Im Mittelpunkt des Börsengeschehens bleiben allerdings die Technologie- und Halbleiterwerte. Die jüngste Berichtssaison hat gezeigt, wie empfindlich die Investoren inzwischen auf hohe KI-Investitionen und enttäuschende Geschäftsausblicke reagieren. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach Unternehmen mit überzeugenden Wachstumsperspektiven hoch. Die Anleger haben die KI-Fantasie keineswegs aufgegeben, verlangen aber zunehmend handfeste Belege dafür, dass sich die milliardenschweren Investitionen auch wirtschaftlich auszahlen.

Für den DAX könnte sich damit zunächst ein freundlicher Wochenauftakt abzeichnen. Die Kombination aus rückläufigen Ölpreisen, stabiler Nachfrage nach deutschen Aktien und positiven Vorgaben aus Asien eröffnet auch die Chance auf einen nachhaltigen Sprung über die 26 000er Marke. Für den heutigen Montag zeichnet sich aus technischer Sicht zunächst eine Handelsspanne zwischen 25 750 und 26 050 Punkten ab.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

