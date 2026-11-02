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    DAX mit verhaltenem Wochenstart – Apple muss es richten

    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Zum Start in die neue Handelswoche hoffen die Anleger zur Abwechslung mal auf gute Unternehmenszahlen, insbesondere auf die Ergebnisse von Apple, die heute Abend veröffentlicht werden.

    Sinkende Rohölpreise und das anhaltende Interesse an deutschen Standardwerten könnten der Frankfurter Börse zusätzlichen Rückenwind verleihen.

    Allerdings steht den Investoren eine ereignisreiche Handelswoche bevor. Neben zahlreichen Unternehmensnachrichten rücken volkswirtschaftliche Daten und politische Entwicklungen in den Mittelpunkt. Besonders die morgigen Zwischenwahlen in den USA dürften für Aufmerksamkeit sorgen. Sollten die Republikaner ihre Mehrheit im Kongress an die Demokraten verlieren, könnte dies die politische Handlungsfähigkeit der US-Regierung erheblich einschränken. Gleichzeitig würden die Ergebnisse als wichtiger Stimmungstest für die weitere politische Entwicklung in den Vereinigten Staaten gewertet werden. Die Finanzmärkte müssen sich deshalb auf zusätzliche Unsicherheit einstellen.

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    Auch von der Konjunkturseite sind wichtige Impulse zu erwarten. Die anstehenden US-Einkaufsmanagerindizes und Inflationsdaten werden zeigen, wie widerstandsfähig die amerikanische Wirtschaft angesichts der hohen Energiepreise und des weiterhin restriktiven Zinsniveaus ist. Nach den jüngsten Notenbankentscheidungen achten die Anleger besonders darauf, ob sich der Preisdruck tatsächlich abschwächt und damit der Spielraum für eine weniger straffe Geldpolitik wächst.

    Im Mittelpunkt des Börsengeschehens bleiben allerdings die Technologie- und Halbleiterwerte. Die jüngste Berichtssaison hat gezeigt, wie empfindlich die Investoren inzwischen auf hohe KI-Investitionen und enttäuschende Geschäftsausblicke reagieren. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach Unternehmen mit überzeugenden Wachstumsperspektiven hoch. Die Anleger haben die KI-Fantasie keineswegs aufgegeben, verlangen aber zunehmend handfeste Belege dafür, dass sich die milliardenschweren Investitionen auch wirtschaftlich auszahlen.

    Für den DAX könnte sich damit zunächst ein freundlicher Wochenauftakt abzeichnen. Die Kombination aus rückläufigen Ölpreisen, stabiler Nachfrage nach deutschen Aktien und positiven Vorgaben aus Asien eröffnet auch die Chance auf einen nachhaltigen Sprung über die 26 000er Marke. Für den heutigen Montag zeichnet sich aus technischer Sicht zunächst eine Handelsspanne zwischen 25 750 und 26 050 Punkten ab.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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