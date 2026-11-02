Score Capital im Wachstumsschub: EBIT +63 %, Neugeschäft bei 171 Mio. Euro
Score Capital auf Wachstumskurs: Mehr Umsatz, ein kräftiger Gewinnsprung und starkes Neugeschäft rücken das Jahresziel in Reichweite – beflügelt von einem boomenden Transfermarkt.
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- Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 27 Prozent auf 3,80 Mio. Euro.
- Das EBIT erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 63 Prozent auf 1,67 Mio. Euro.
- Das Neugeschäft erreichte bis zum 30. September 171 Mio. Euro – rund 74 Prozent mehr als im Vorjahr.
- Damit sind bereits rund 86 Prozent des Jahresziels von 200 Mio. Euro erreicht; Score Capital erwartet, das Ziel zu übertreffen.
- Über einen neuen Refinanzierungspartner wurden bereits nahezu 70 Mio. Euro Neugeschäft abgewickelt; dadurch sind größere und länger laufende Transaktionen möglich.
- Der europäische Transfermarkt verzeichnete neue Rekordwerte: Die fünf größten Ligen investierten 7,4 Mrd. Euro, europaweit überschritten die Transferausgaben erstmals 10 Mrd. Euro.
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