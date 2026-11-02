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    Knappes Plus - Nasdaq-Schwäche schlägt nicht durch

    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte nach der Korrektur leicht zulegen
    • Halbleiter bleiben trotz jüngster Rückschläge gefragt
    • Aixtron steigt, Tonies und Beiersdorf fallen
    Aktien Frankfurt Ausblick - Knappes Plus - Nasdaq-Schwäche schlägt nicht durch
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der kleinen Korrektur vom Freitag dürfte der Dax zu Wochenbeginn wieder etwas zulegen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,12 Prozent auf 25.850 Punkte. Am vergangenen Donnerstag war der Dax erstmals seit Anfang September wieder über 26.100 Punkte geklettert, bevor ihn am Freitag die Tech-Schwäche in den USA und Asien ausbremste.

    US-Präsident Donald Trump wolle der Diplomatie anscheinend mehr Zeit geben, schrieben die Experten der Landesbank Helaba mit Blick auf den Iran-US-Konflikt und die am Montag gefallenen Ölpreise. Die Woche dürfte daher freundlich starten.

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    Die technologielastigen Leitindizes in Japan und Südkorea schlugen sich zudem am Morgen nach anfänglicher Schwäche erstaunlich gut, obwohl sich der Ausverkauf der Wachstumswerte am Freitag im Nasdaq 100 noch deutlich beschleunigt hatte.

    Die Marktstrategen von JPMorgan bleiben optimistisch für den zuletzt besonders unter Druck geratenen Halbleitersektor. Eine Balance zwischen hoher Nachfrage und passenden Kapazitäten werde sich wohl nicht vor 2028 einstellen, hieß es. Die Preise dürften 2027 weiter anziehen. Der jüngste Rückschlag der Aktienkurse sei nur gesund.

    Die Papiere von Siemens Energy dürften sich von ihrem am Freitag fast siebenprozentigen Kursrutsch nur leicht erholen. Sie gewannen vorbörslich auf Tradegate 1,4 Prozent zum Xetra-Schluss.

    Der Gesundheitskonzern Fresenius baut mit einer Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics seine Pipeline von Nachahmermedikamenten aus. Die Aktien gewannen auf Tradegate 0,8 Prozent.

    Die Beiersdorf -Aktien verloren vorbörslich 1,6 Prozent zum Xetra-Schluss, nachdem sie die HSBC von "Buy" auf "Hold" abgestuft hatte. Aixtron verteuerten sich vor dem Hintergrund einer Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux um mehr als 6 Prozent.

    Die Anteile des Spielwarenherstellers Tonies brachen auf Tradegate um mehr als 14 Prozent ein, wobei Händler über den Grund rätselten./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 82,38 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 210,00EUR was eine Bandbreite von +56,27 %/+64,09 % bedeutet.





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