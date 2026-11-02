JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Es stelle sich die Frage, ob der Hersteller von Johnnie Walker, Smirnoff und Gordon's außerhalb des US-Marktes Aufwärtspotenzial hat, schrieb Edward Mundy am Freitag. Diese Absatzregionen stünden für fast zwei Drittel der Umsätze. Schwache Umsätze in den USA seien derweil bereits in den Schätzungen enthalten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 20,92EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,34 € , was eine Steigerung von +23,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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