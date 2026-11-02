🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Stimmung von Einkaufsmanagern fällt unter Expansionsschwelle

    China

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Staatlicher Industrie-PMI sank im Oktober auf 49,3
    • Auch der Dienstleistungsindex fiel unter 50 Punkte
    • RatingDog-Industrie-PMI blieb mit 52 Punkten expansiv
    China - Stimmung von Einkaufsmanagern fällt unter Expansionsschwelle
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PEKING (dpa-AFX) - In China signalisiert eine Stimmungseintrübung in den Unternehmen ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität. Der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe fiel laut Regierungsangaben vom Wochenende im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 49,3 Zähler. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit 49,9 Punkten gerechnet.

    Der staatliche Einkaufsmanagerindex für den Bereich Dienstleistungen fiel im Oktober ebenfalls unter die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten. Hier ging es um 0,5 Punkte nach unten auf 49,7 Punkte, während Experten 50,0 Punkte erwartet hatten. Die staatlich erhobenen Indikatoren zur Stimmung der Einkaufsmanager erfassen häufig größere und staatsnahe Betriebe.

    Am Montag wurde zudem der von der Ratingagentur RatingDog veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die Industrieunternehmen in China veröffentlicht, der hingegen deutlich besser als die staatlichen Indikatoren ausfiel. Dieser Indikator sank nur um 0,1 Punkte auf 52,0 Punkte. Er hält sich weiter deutlich über der Expansionsschwelle und ist von Analysten im Schnitt so erwartet worden. Der RatingDog-PMI gilt eher als Abbild für die Stimmung kleinerer und exportorientierter Unternehmen.

    Nach Einschätzung von Experten des britischen Analysehauses Pantheon Macroeconomics ist der starke Rückgang staatlichen Stimmungsindikators mit der Lage von Feiertagen zu erklären. Dabei handelt es sich um die sogenannte goldene Woche mit einer Reihe von Feiertage zu Beginn des Oktobers. Diese hätten zu einer vorgezogenen Nachfrage vor den Feiertagen sowie einer Zurückhaltung der Haushalte und Unternehmen während der Feiertage geführt./jkr/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    China Stimmung von Einkaufsmanagern fällt unter Expansionsschwelle In China signalisiert eine Stimmungseintrübung in den Unternehmen ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität. Der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe fiel laut Regierungsangaben vom Wochenende im Oktober im …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     