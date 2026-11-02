Erste S-Bahn mit neuem Design unterwegs

(Im zweiten Satz wurde die S-Bahn-Bezeichnung berichtigt. Es ist die S4, nicht die S3.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Andere Farbe, andere Raumaufteilung: Die erste umgestaltete S-Bahn ist ab heute unterwegs. Sie wird zuerst auf der Linie S4 fahren, wie die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilen. Insgesamt wird rund die Hälfte aller S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet neu gestaltet.

Außen sind die Züge nicht mehr rot, sondern weiß mit blauem Streifen und grüner Front. Innen dominieren die Farben Weiß und Grau mit Elementen in Holzoptik. Aber nicht nur das Design wurde verändert, sondern auch die Raumaufteilung.