BERENBERG stuft SFC Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Der Spezialist für Stromversorgung aus alternativen Energieträgern habe starke Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer Studie am Montag. Sie lägen leicht über seien ohnehin schon hohen Erwartungen. Die Konsensschätzungen dürften nach einem starke dritten Quartal nun steigen./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 18,00EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SFC Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27,50

Kursziel alt: 27,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

