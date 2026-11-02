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    Kerosinkosten drücken Ryanair-Gewinn - Sparprogramm

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    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Kerosinkosten drücken Ryanairs Quartalsgewinn
    • Ryanair prüft Einsparungen bei Personal und Flughäfen
    • Hohe Treibstoffpreise dürften Flugtickets verteuern
    Kerosinkosten drücken Ryanair-Gewinn - Sparprogramm
    Foto: Thomas Banneyer - dpa

    DUBLIN (dpa-AFX) - Die hohen Kerosinkosten im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt belasten den Billigflieger Ryanair auch im zweiten Geschäftsquartal. Der Gewinn nach Steuern sank um sechs Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Dublin mitteilte. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 summierte sich das Minus auf 15 Prozent. Für das kommende Jahr rechnet Ryanair mit zwei Milliarden Euro höheren Kosten für Treibstoff. Aus diesem Grund plant die Fluggesellschaft ein umfassendes Kostensenkungsprogramm.

    Dabei stehen eine Reihe von Maßnahmen zur Debatte: Dazu gehören die Überprüfung von Flughafenverträgen, eine mögliche Anpassung der Personalbesetzung an Bord sowie ein verstärkter Einsatz von künstlicher Intelligenz. "Alles steht zur Diskussion - von Lohnstopps bis hin zu anderen Bereichen", erklärte Finanzvorstand Neil Sorahan in einem Interview. "Wir müssen uns wohl darauf einstellen, dass das Ölpreisniveau in den kommenden zwölf Monaten hoch bleiben wird; wir werden also den Gürtel enger schnallen müssen."

    In den ersten sechs Monaten führte der Nahost-Konflikt bei den Verbrauchern zu einer gewissen Zurückhaltung und dazu, dass Flüge erst später gebucht wurden, erklärte Ryanair. Dies habe die Ticketpreise gedrückt. Da die Preise für Kerosin voraussichtlich auch im nächsten Jahr auf einem hohen Niveau bleiben werden, dürften die Flugpreise deutlich steigen, so das Unternehmen weiter./nas/mne/stk

    Ryanair Holdings

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 22,99 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +7,25 %/+37,28 % bedeutet.





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