UMT United Mobility Technology: Halbjahr positiv, Agentic AI ab Q4
Zurück in den schwarzen Zahlen: UMT senkt die Kosten und stärkt die Bilanz. Mit Agentic AI und dem geplanten Namen WAYDEAR AG will sich das Unternehmen neu positionieren.
Foto: 417264605
- Im ersten Halbjahr 2026 erzielte UMT einen Überschuss von 35,5 Tsd. Euro, nach einem Verlust von 269,2 Tsd. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Zum positiven Ergebnis trugen vor allem sonstige betriebliche Erträge von 110,7 Tsd. Euro bei, überwiegend aus der Auflösung von Rückstellungen.
- Die Kosten gingen deutlich zurück: Sonstige betriebliche Aufwendungen sanken um 56 % auf 120,3 Tsd. Euro, Zinsaufwendungen um 57 % auf 33,8 Tsd. Euro.
- Die Bilanz stärkte sich: Das Eigenkapital stieg auf 7,23 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote auf 69,2 %; die Verbindlichkeiten sanken um rund 31 %.
- Die Neuausrichtung auf Agentic AI soll sich laut Vorstand ab dem vierten Quartal stärker bemerkbar machen; zwei Produkte sind bereits marktreif.
- Nach dem Bilanzstichtag brachte eine Barkapitalerhöhung brutto 558.493,20 Euro ein. Mit der Umfirmierung soll das Unternehmen künftig WAYDEAR AG heißen.
Der Kurs von UMT United Mobility Technology lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,75 % im Plus.
+3,76 %
+7,26 %
+20,91 %
+39,27 %
-30,91 %
+44,25 %
-84,46 %
-89,62 %
-86,86 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte