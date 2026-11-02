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    Aixtron holen Rückschlag komplett auf - Analysten optimistisch

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron legt nach Kepler-Empfehlung deutlich zu
    • Mehr Buchungen und höhere Gewinnschätzungen stützen
    • JPMorgan sieht bis 2027 weiter steigende Chippreise
    AKTIE IM FOKUS - Aixtron holen Rückschlag komplett auf - Analysten optimistisch
    Foto: AIXTRON

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im erholten Tech-Sektor sind die Papiere von Aixtron am Montagmorgen besonders positiv aufgefallen. Nach einer Empfehlung von Kepler Cheuvreux gewannen die Aktien des Chip-Ausrüsters auf der Handelsplattform Tradegate 6,5 Prozent gegenüber ihrem Xetra-Schluss vom Freitag. Sie radierten damit die Verluste vom Freitag nicht nur aus, sondern schafften es zeitweise mit 34,43 Euro sogar leicht über ihr Xetra-Hoch vom Donnerstag.

    Die Kepler-Cheuvreux-Experten ließen ihr Ziel auf 44 Euro. Nach der letzten Analyse im August sei der Aktienkurs um 23 Prozent gefallen, gleichzeitig sei jedoch die Schätzung für das Ergebnis je Aktie 2027 um 28 Prozent gestiegen. Im dritten Quartal seien die Buchungen der Kunden gestiegen und die Auslieferzeiten verlängerten sich.

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    Auch Craig McDowell von JPMorgan sah seine Empfehlung durch die Quartalsergebnisse untermauert, wie er bereits am Freitagabend schrieb. Der Optoelektronik-Zyklus werde immer größer und nachhaltiger. Parallel dazu erhole sich das Geschäft mit Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC). Das etwas geringere Kursziel resultiert aus einem Wechsel der Bewertungsmethode auf Basis der Schätzungen für 2028.

    Die Marktstrategen von JPMorgan bleiben derweil ebenfalls optimistisch für den zuletzt besonders unter Druck geratenen Halbleitersektor. Eine Balance zwischen hoher Nachfrage und passenden Kapazitäten werde sich wohl nicht vor 2028 einstellen, hieß es. Die Preise dürften 2027 weiter anziehen. Der jüngste Rückschlag der Aktienkurse sei nur gesund./ag/ajx/stk

    AIXTRON

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    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,97 % und einem Kurs von 33,50 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +19,49 %/+59,31 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Auftragseingang und Auftragsbestand, vor allem durch KI-Rechenzentren und optische Verbindungen. Diskutiert werden mögliche Produktionsengpässe, geplante Neueinstellungen und große GaN-Aufträge für 2027. Trotz Kaufempfehlungen und Kursziel 45 Euro fiel die Aktie; Technologiemarktschwäche belastet. Neben Zuversicht wird auch vor überhöhten Erwartungen gewarnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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