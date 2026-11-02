Umsatz im Einzelhandel gesunken - Hohe Spritpreise bremsen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Einzelhandel in Deutschland hat im September überraschend einen Rückschlag verzeichnet. Preisbereinigt (real) gingen die Umsätze um 2,0 Prozent im Monatsvergleich zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

Die Umsatzentwicklung im Vormonat war zudem etwas schwächer als bisher bekannt ausgefallen. Das Bundesamt hat die Daten für August leicht nach unten revidiert. Demnach stiegen die Erlöse nur um 1,2 Prozent, nachdem zuvor ein Zuwachs um 1,3 Prozent gemeldet worden war.