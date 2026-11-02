Alstom auf Tradegate 20 Prozent schwächer - Prognosesenkung
AKTIE IM FOKUS
- Alstom-Aktien verlieren vorbörslich 20 Prozent
- Marge 2026/27 sinkt von 6,5 auf nur 1 Prozent
- Coradia-Max-Verzögerungen belasten die Prognose
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Nach Senkung der Margenprognose für das Gesamtjahr sind die Aktien von Alstom am Montag vorbörslich massiv unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate brach der Kurs des Bahntechnikkonzerns um 20 Prozent unter den Pariser-Schlusskurs vom Freitag ein. Sie landeten mit 12,64 Euro auf dem tiefsten Niveau seit März 2024.
Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern erwarten die Franzosen im Geschäftsjahr 2026/27 nur noch bei 1 Prozent anstelle der bisher avisierten 6,5 Prozent. Hintergrund sind unter anderem Probleme und gravierende Verzögerungen bei der Elektrotriebzug-Plattform Coradia Max./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -22,08 % und einem Kurs von 12,30 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,875EUR. Von den letzten 8 Analysten der Alstom Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +66,01 %/+144,65 % bedeutet.
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Das sieht alles nach einer der typischen Bereinigungsaktionen aus, die ein neuer CEO durchsetzt, um anschließend leichter seine gesenkten Ziele zu erreichen. Sion ist erst seit zwei Wochen dabei. Er kann einfach noch nicht die Zahlen, die Auftragsabrechnungen, die dort eingebauten Risikovorsorgen, die Projektvorschau in Ergebnis und Cash Flow so gut verstanden haben, daß er mal eben die Ergebnis- und Cash Flow-Planung so sehr herabsetzt und auch ergebnismindernde Risikovorsorge noch in das Jahr 2025/26 hat einbauen lassen. Das sieht also nach einer ohne Rücksicht auf die Kapitalmarktfolgen durchgesetzte Vorsichtsmaßnahme aus.
Wir sind bereits jetzt beim 10fachen des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Pariser Börse. Ich rechne damit dass die Kreuzigung gegen Abend abgeschlossen ist und .....springe heuer sozusagen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif auf den Zug auf Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Tuut-TuuuutBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif. Etwas Pulver trockenhalten, um gffs. nächste Woche nachzufassen.