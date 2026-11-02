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    Rettet das iPhone Duo Apples Weihnachtsquartal?

    Ausverkauft, aber mit Rissen

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    Heute Abend muss John Ternus erstmals als Apple-Chef liefern. Das faltbare iPhone Duo ist ausverkauft, doch teure Speicherchips drücken den Gewinn. Ausgerechnet ein Großbankanalyst warnt vor zu hohen Erwartungen.

    Für Sie zusammengefasst
    Ausverkauft, aber mit Rissen - Rettet das iPhone Duo Apples Weihnachtsquartal?
    Foto: Vernon Yuen - Nexpher via ZUMA Press Wire

    Für John Ternus wird es ernst. Der neue Apple-Chef stellt am Montagabend nach US-Börsenschluss seine ersten Quartalszahlen vor. Anleger blicken vor allem auf den Ausblick für das Weihnachtsgeschäft. Die zentrale Frage: Können das faltbare iPhone Duo und andere neue Geräte die rasant steigenden Kosten für Speicherchips auffangen?

    Analysten erwarten laut LSEG für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatzanstieg um fast elf Prozent auf 113,4 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn dürfte nur um rund sechs Prozent auf 29 Milliarden US-Dollar steigen. Das wäre das schwächste Gewinnwachstum seit sechs Quartalen. Das iPhone-Geschäft soll um 15 Prozent auf 56,5 Milliarden US-Dollar zulegen, nach 22 Prozent im Vorquartal. Das Dienstegeschäft dürfte mit knapp zehn Prozent so langsam wachsen wie seit mehr als drei Jahren nicht.

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    iPhone Duo: Begehrt, aber mit Rissen

    Das Duo kam erst am 23. Oktober in den Handel und stützt damit vor allem das Weihnachtsquartal. Trotz eines Preises ab 1.999 US-Dollar war es online binnen Minuten ausverkauft. Einige Käufer meldeten jedoch Risse im inneren Display. Apple bietet Ersatzgeräte an. Die Nachfrage werde das Angebot trotzdem übersteigen, sagt Nabila Popal vom Marktforscher IDC. Laut Bank of America (BofA) warten Kunden im Schnitt 79 Tage auf ihr Gerät.

    Auch bei künstlicher Intelligenz steht Ternus unter Druck. Rivalen wie Meta preschen mit digitalen Assistenten vor. Apple setze dagegen stärker auf Vertrauen und Datenschutz, sagt Dan Morgan von Synovus Trust.

    Aktie: Teurer als die Konkurrenz

    An der Börse hat sich Apples Zurückhaltung beim Bau von Rechenzentren ausgezahlt. Die Aktie legte seit Jahresbeginn um rund 27 Prozent zu und schlug damit Microsoft, Alphabet, Meta und Amazon. Mit gut fünf Billionen US-Dollar ist Apple laut Ariva der wertvollste Konzern der Welt.

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    Wamsi Mohan von der BofA bleibt bei "Kaufen" mit einem Kursziel von 370 US-Dollar. Die Markterwartungen für das Weihnachtsquartal hält er aber für zu hoch. Seine Prognose für die iPhone-Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr senkte er um neun Millionen auf 247 Millionen Stück. Das durchschnittliche Kursziel bei Ariva liegt rund sieben Prozent unter dem Kurs.

    Fazit

    Apple ist der sichere Hafen unter den Technologieriesen, aber kein Schnäppchen. Bei dieser Bewertung kann ein vorsichtiger Ausblick die Aktie empfindlich treffen. Entscheidend wird, ob Ternus die Speicherkosten im Griff hat und das Duo liefern kann.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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