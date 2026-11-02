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    Die beste aller Welten eingepreist!

    Siemens Energy AG

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    Der Aktienkurs von Siemens Energy (ENR) profitierte in der Vergangenheit davon, dass Produkte des Unternehmens auch beim Bau von KI-Rechenzentren eingesetzt werden. ENR zählt zu den bedeutenden indirekten Profiteuren des KI-Booms, da das Unternehmen an der Infrastruktur verdient, welche den Strombedarf dieser Rechenzentren deckt. Die Produktpalette für KI-Rechenzentren umfasst insbesondere Gasturbinen, Netzanschlüsse, Transformatoren sowie Speicherlösungen. Vorstandschef Christian Bruch erläuterte dieses Jahr, dass Rechenzentren etwa 25 % des Auftragseingangs im Bereich Gasturbinen ausmachen. Für die Bereiche Netztechnik und Transformatoren beträgt der entsprechende Anteil weniger als 10 Prozent. Nachdem die vermeintliche KI-Blase an Schwung verloren hat, gerät auch der Kurs von ENR unter Druck.

    Zum Chart

    Der Aktienkurs von Siemens Energy hat seit dem Allzeittief vom 26. Oktober 2023 bei 6,40 Euro einen deutlichen Anstieg verzeichnet, der ab Mitte Februar 2026 in eine Seitwärtsbewegung überging. Inzwischen sind auch beim Sorgenkind Windenergie der Tochtergesellschaft Gamesa die größten Herausforderungen überwunden. Dadurch hat die Kursentwicklung die Seitwärtsphase von Anfang Oktober bis Ende November 2023 verlassen und am 24. April 2026 ein neues Allzeithoch bei 191,66 Euro markiert. Langfristig betrachtet konnte sich der Kurs seit Anfang 2024 über der 200-Tage-Linie halten und einen klaren Aufwärtstrend ausbilden. Im kurzfristigen Betrachtungshorizont der letzten Wochen tendiert die Aktie seit dem Allzeithoch jedoch eher abwärts, da aus fundamentaler Sicht bereits ein erhebliches Gewinnwachstum eingepreist ist. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das Geschäftsjahr 2025/26 liegt bei 30,38, was für einen Wert aus der Old Economy als hoch einzustufen ist. Bis zum Geschäftsjahr 2027/28 prognostiziert der Konsens ein Gewinnwachstum von 86 Prozent auf 8,15 Euro Bilanzgewinn pro Aktie, wodurch das erwartete KGV auf 16,35 sinkt. Dieses KGV basiert auf einer idealtypischen Fundamentalanalyse, die kaum Risikopuffer berücksichtigt. Das ausgeprägt hohe KGV kann bei Zweifeln der Marktteilnehmer zu einem Kurseinbruch von 10 bis 15 Prozent führen.

    Siemens Energy AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 167,44 // 191,66 Euro
    Unterstützungen: 127,12 // 84,85 Euro

    Fazit

    Langfristig betrachtet hat der Aktienkurs von Siemens Energy die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen, was auch zur derzeitigen Stimmung im KI-Segment passt.

    Mit einem Open End Turbo Short (WKN MR6BCG) könnten risikobereite Anleger, die einen fallenden Kurs der Siemens Energy AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,78 profitieren. Das Ziel sei bei 103,40 Euro angenommen (5,67 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

    Dieser könnte beim Basiswert bei 146,34 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,38 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

    Strategie für fallende Kurse
    WKN: MR6BCG Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 3,32 – 3,34 Euro Emittent: Morgan Stanley
    Basispreis: 159,49 Euro Basiswert: Siemens Energy AG
    KO-Schwelle: 159,49 Euro akt. Kurs Basiswert: 126,92 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 5,67 Euro
    Hebel: 3,78 Kurschance: + 70 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: Morgan Stanley

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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