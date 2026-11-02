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    Inspiration Mining vereinbart den Erwerb des Phosphat-Konzessionsgebiets CH-98 in Québec und kündigt Finanzierung in Höhe von 450.000 $ an

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    Inspiration Mining vereinbart den Erwerb des Phosphat-Konzessionsgebiets CH-98 in Québec und kündigt Finanzierung in Höhe von 450.000 $ an
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

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    Vancouver, British Columbia / 2. November 2026 / IRW-Press / Inspiration Mining Corp. (CSE: ISP) (OTC: ISPNF) (WKN: A40GPX) („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es mit Beauce Gold Fields Inc. (TSX Venture: BGF) („BGF“), einem vom Unternehmen unabhängigen Unternehmen, eine Vereinbarung zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen hat, um eine 100-prozentige Beteiligung am Phosphat-Konzessionsgebiet CH-98 in der Region Lac-Saint-Jean in Québec zu erwerben. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

     

    Das Konzessionsgebiet CH-98 befindet sich innerhalb der Anorthosit-Suite von Lac-Saint-Jean in Québec, einer Region, die für ihre bedeutenden magmatischen Phosphatvorkommen bekannt ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Nähe des Phosphatprojekts Lac à Paul von Arianne Phosphate (TSX-V: DAN) und liegt in der größeren Region Saguenay–Lac-Saint-Jean, in der sich auch das Phosphatvorkommen Bégin-Lamarche von First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) befindet. Die Tatsache, dass es in dieser Region bereits etablierte Phosphatprojekte gibt, unterstreicht die geologische Bedeutung der Region und ihre wachsende Rolle in der nordamerikanischen Phosphat-Lieferkette.

     

    Charles Desjardins, Chief Executive Officer von Inspiration Mining, erklärte: „Wir freuen uns, eine Vereinbarung über den Erwerb von CH-98 in einem der etablierten Phosphatdistrikte von Québec getroffen zu haben. Die bereits gemeldeten Gesteinsprobenahmen und die vorläufigen COREM-Ergebnisse bilden eine vielversprechende Grundlage für die weitere Bewertung. Wir freuen uns darauf, ein Explorationsprogramm aufzustellen, um die Ausdehnung, die Kontinuität und die metallurgischen Eigenschaften der Apatit-Mineralisierung besser zu verstehen.“

     

    Patrick Levasseur, President und CEO von Beauce Gold Fields, erklärte: „Wir freuen uns über den Fortschritt von CH-98 unter der Leitung von Inspiration Mining. Unsere Explorationsarbeiten haben vielversprechende Phosphatgehalte und metallurgische Ergebnisse nachgewiesen, und wir sind überzeugt, dass Inspiration über die Erfahrung und die Weitsicht verfügt, um auf dieser Grundlage aufzubauen und das Potenzial des Konzessionsgebiets weiter zu erschließen.“

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