ISHO stellt vernetztes Schlafsystem vor und skizziert internationale Pläne
Das System kombiniert einen Smart-Ring, Temperaturregulierung und eine KI-gestützte App; eine internationale Präsentation ist für die CES 2027 im Januar geplant.
PEKING, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- ISHO, ein auf KI basierendes Technologieunternehmen für Schlaf und Erholung, das vom ehemaligen Xiaomi-Manager Wang Teng gegründet wurde, hat heute ein vernetztes Schlafsystem vorgestellt, das einen Smart-Ring, ein temperaturregulierendes Schlafsystem und eine KI-gestützte App kombiniert. Als Pioniermarke baut ISHO ein geschlossenes Ökosystem auf, das von der Erfassung und Analyse über die Intervention bis hin zur kontinuierlichen Optimierung reicht. Nach der Einführung in China plant das Unternehmen die Expansion in internationale Märkte und wird sein System auf der CES 2027 in Las Vegas präsentieren.
Mit seinem vernetzten Schlaf-Ökosystem will ISHO traditionelle Produktgrenzen überwinden, indem es Schlafüberwachung und Umgebungsanpassung in einem System vereint. Dieser Ansatz verlagert den Fokus von der Frage, was einzelne Geräte messen oder steuern können, hin zu der Frage, wie sie zusammenwirken können, um Nutzern zu helfen, auf ihre Erkenntnisse zum Schlaf zu reagieren.
Das System vereint drei Komponenten:
- Der ISHO Ring erfasst Tag und Nacht physiologische Signale und Umgebungsfaktoren, einschließlich des Umgebungslichts, und ermöglicht so ein ganzheitlicheres Verständnis von Schlaf und Erholung.
- Das ISHO iFlow AI Sleep System ist ein intelligenter Matratzenbezug, der die Temperatur während der Nacht automatisch anpasst und über eine unabhängige Temperaturregelung für jede Seite des Bettes verfügt, um eine personalisierte Schlafumgebung zu schaffen.
- Die ISHO-App verbindet die Geräte miteinander und vereint Schlafdaten, personalisierte Empfehlungen sowie die Geräteverwaltung in einer integrierten Benutzererfahrung.
Informationen zu ISHO
ISHO wurde im Januar 2026 gegründet und ist ein auf KI basierendes Technologieunternehmen für Schlaf und Erholung, das ein vernetztes Schlaf-Ökosystem entwickelt, welches intelligente Sensorik, personalisierte Erkenntnisse und die Anpassung der Umgebung miteinander verbindet. Geleitet von seiner Markenphilosophie „Rise Rested" möchte das Unternehmen Menschen dabei unterstützen, ihren Schlaf besser zu verstehen und zu verbessern. ISHO verfügt über ein Team von mehr als 100 Mitarbeitern mit Fachkenntnissen in den Bereichen KI-Algorithmen, klinische Medizin und Schlafforschung und hat Investitionen von CMC Capital, GL Ventures, Sky9 Capital, AgiBot und Xilinmen erhalten.
Medienkontakt
Molly Sheng
shengxiang@jinriyixiu.com
PR Manager
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