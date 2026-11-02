ISHO stellt vernetztes Schlafsystem vor und skizziert internationale Pläne

Das System kombiniert einen Smart-Ring, Temperaturregulierung und eine KI-gestützte App; eine internationale Präsentation ist für die CES 2027 im Januar geplant.

PEKING, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- ISHO, ein auf KI basierendes Technologieunternehmen für Schlaf und Erholung, das vom ehemaligen Xiaomi-Manager Wang Teng gegründet wurde, hat heute ein vernetztes Schlafsystem vorgestellt, das einen Smart-Ring, ein temperaturregulierendes Schlafsystem und eine KI-gestützte App kombiniert. Als Pioniermarke baut ISHO ein geschlossenes Ökosystem auf, das von der Erfassung und Analyse über die Intervention bis hin zur kontinuierlichen Optimierung reicht. Nach der Einführung in China plant das Unternehmen die Expansion in internationale Märkte und wird sein System auf der CES 2027 in Las Vegas präsentieren.