hep global steigert Umsatz und EBIT – starke Halbjahreszahlen 2026
Mehr Umsatz, niedrigere Kosten und ein positives EBIT: hep global legt im ersten Halbjahr 2026 operativ zu. Dennoch fällt der Ausblick für das Gesamtjahr vorsichtiger aus.
Foto: adobe.stock.com
- **Umsatzwachstum:** Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Umsatzerlöse um rund 72 % auf 17,2 Mio. Euro, nach 10,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- **Operatives Ergebnis verbessert:** Das EBIT drehte von −2,4 Mio. Euro auf +0,3 Mio. Euro. Der Konzernhalbjahresfehlbetrag verringerte sich von 6,8 auf 3,8 Mio. Euro.
- **Projektentwicklung als Wachstumstreiber:** Erlöse aus Projektentwicklungsleistungen erhöhten sich von 6,8 auf 14,7 Mio. Euro, vor allem dank Solar- und Batteriespeicherprojekten in Deutschland.
- **Kostenbasis gesenkt:** Der Personalaufwand sank auf 7,0 Mio. Euro (Vorjahr: 8,8 Mio.), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 6,8 Mio. Euro (Vorjahr: 9,9 Mio.).
- **Fokus auf Projektentwicklung:** hep global bündelt seine Ressourcen stärker im Kerngeschäft; die Betriebsführung japanischer Solarparks wurde ausgelagert, der Verkauf des US-Servicegeschäfts ist geplant.
- **Prognose für 2026 reduziert:** Das Unternehmen erwartet nun 40–45 Mio. Euro Umsatz und 1–5 Mio. Euro EBIT. Als Gründe nennt es Margendruck und verzögerte Projekttransaktionen im Zusammenhang mit der Refinanzierung der Anleihe.
-1,04 %
-7,56 %
-14,64 %
-42,14 %
-54,34 %
-57,89 %
-63,19 %
-62,14 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.