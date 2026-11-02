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    Über 30 Prozent Kurssturz! Deutsche Zugprobleme lösen Milliarden-Schock aus

    Crash auf Schienen

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    Beim französischen Zugbauer Alstom bricht die Marge ein. Probleme mit deutschen Zügen kosten Milliarden, die Aktie verliert über ein Viertel ihres Werts.

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    Crash auf Schienen - Über 30 Prozent Kurssturz! Deutsche Zugprobleme lösen Milliarden-Schock aus
    Foto: Hendrik Schmidt - picture alliance/dpa

    Die Alstom-Aktie stürzt ab: Nach einer drastischen Prognosesenkung verlor das Papier des französischen Zugherstellers am Montag über 30 Prozent gegenüber dem Pariser Schlusskurs vom Freitag und fiel auf unter 11 Euro. Alstom erwartet für das Geschäftsjahr 2026/27 nur noch eine bereinigte operative Marge von rund 1 statt bisher 6,5 Prozent. Noch schwerer wiegt der Schwenk beim freien Cashflow: Statt eines Überschusses rechnet der Konzern nun mit einem Mittelabfluss von 1,5 Milliarden Euro.

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    Auslöser sind vor allem massive Probleme bei deutschen Zugprojekten. Bei der Elektrotriebzug-Plattform Coradia Max verzögern technische Schwierigkeiten und zusätzliche Zulassungstests die Auslieferungen. Im ersten Geschäftsquartal musste Alstom die Produktion zeitweise stoppen. Auch andere Aufträge für den deutschen Markt belasten die Ergebnisse. Im ersten Halbjahr brach die bereinigte operative Marge von plus 6,4 auf minus 4 Prozent ein. Gleichzeitig wurden mit 1.860 Wagen 8 Prozent weniger produziert als ein Jahr zuvor.

    Die Folgen sind in der Bilanz sichtbar: In den ersten sechs Monaten flossen 1,248 Milliarden Euro ab. Die Nettoverschuldung stieg zwischen Ende März und Ende September von 400 Millionen auf 1,1 Milliarden Euro. Um die Bonität zu schützen, will Alstom die Verschuldung bis September 2027 um rund 2 Milliarden Euro reduzieren. Dafür prüft der Verwaltungsrat nach eigenen Angaben sowohl Maßnahmen innerhalb des Konzerns als auch externe Optionen. Zusätzlich sicherte sich Alstom am 1. November eine neue Kreditlinie über 2 Milliarden Euro.

    Der Prognoseschock trifft den Konzern trotz steigender Nachfrage: Der Auftragseingang wuchs im Halbjahr um 5 Prozent auf 11 Milliarden Euro, der Umsatz um 3 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro. Dennoch senkte Alstom das Produktionsziel für das Gesamtjahr von 4.400 bis 4.500 auf etwa 4.000 Wagen. Das erwartete Umsatzwachstum liegt nur noch im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich statt bei rund 5 Prozent.

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    Vorstandschef Martin Sion hat eine umfassende Überprüfung kritischer Projekte eingeleitet. Um die neue Jahresprognose zu erreichen, müsste sich die operative Marge im zweiten Halbjahr auf rund 6,5 Prozent erholen. Grundlegende Entscheidungen zur Neuorganisation sollen bis Anfang 2027 fallen. Die vollständigen Halbjahreszahlen folgen am 17. November; Details zum Sanierungs- und Entschuldungsplan will Alstom auf einem Kapitalmarkttag im zweiten Quartal 2027 vorstellen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -26,64 % und einem Kurs von 11,58EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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