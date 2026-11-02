hep global lifts revenue and EBIT in the first half of 2026
hep global returned to positive EBIT as solar and battery projects fuelled revenue growth, but margin pressure and project delays prompted a lower 2026 outlook.
Foto: adobe.stock.com
- Revenue rose 72% to EUR 17.2 million in the first half of 2026, from EUR 10.0 million a year earlier.
- EBIT improved to EUR 0.3 million from a loss of EUR 2.4 million; the net loss narrowed to EUR 3.8 million from EUR 6.8 million.
- Project development revenue increased to EUR 14.7 million from EUR 6.8 million, driven mainly by German solar and battery-storage projects.
- Cost-cutting reduced personnel expenses to EUR 7.0 million from EUR 8.8 million and other operating expenses to EUR 6.8 million from EUR 9.9 million.
- hep global is concentrating on project development, transferring its Japanese solar-park operations to an external provider and planning to sell its U.S. service business.
- The 2026 outlook was lowered to revenue of EUR 40–45 million and EBIT of EUR 1–5 million, citing margin pressure and delayed project transactions linked to refinancing.
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