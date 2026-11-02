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    Dieser Kanada-Explorer bietet gleich drei Entdeckungschancen

    644 g/t Silber und nur 2 Mio. CAD Börsenwert

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    644 g/t Silber und nur 2 Mio. CAD Börsenwert - Dieser Kanada-Explorer bietet gleich drei Entdeckungschancen
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Silber und Kupfer in British Columbia, hochgradige Gold- und Silberproben in Nevada und gerade einmal rund 2 Millionen CAD Börsenwert: Maverick Gold and Silver bringt gleich drei Projekte voran. Auf Silver Vista sind die Bohrungen abgeschlossen. Die nächsten Laborergebnisse können jetzt Bewegung in die Aktie bringen.

     

    Investment-Highlights auf einen Blick:

     

    • Neue Bohrdaten: Fünf Bohrlöcher auf Silver Vista abgeschlossen.
    • Historische Treffer: 46 Meter mit 48 g/t Silber und 0,62 % Kupfer.
    • Hochgradige Proben: Bis zu 644 g/t Silber und 7,21 g/t Gold auf Jericho.
    • Drei Projekte: Silber und Kupfer in Kanada, Gold und Silber in Nevada.
    • Nächste Schritte: Feldarbeiten auf Gator gestartet, weitere Exploration auf Jericho geplant.

     

    Goldregion Nevada trifft auf Kanadas Silber- und Kupferpotenzial

     

    Battle Mountain gehört zu den bekannten Namen des Goldbergbaus in Nevada. Bedeutende Lagerstätten, produzierende Minen und eine über Jahrzehnte gewachsene Bergbauinfrastruktur prägen die Region. Auch British Columbia bietet mit seinen zahlreichen Rohstoffvorkommen und etablierten Bergbaustandorten ein attraktives Umfeld für neue Entdeckungen.

     

    In diesen beiden Regionen entwickelt Maverick Gold and Silver Corp. (ISIN: CA57779K1049, WKN: A427JH) sein Projektportfolio. Das Unternehmen hält Optionen zum Erwerb von jeweils 100 % an Gator und Jericho in Nevada sowie an Silver Vista in British Columbia. Die ersten eigenen Bohrtests ist bereits abgeschlossen. Im Mittelpunkt steht Silver Vista, wo Maverick die Ergebnisse früherer Betreiber mit neuen Bohrungen aufgreift. Die Auswertung soll zeigen, wie sich die dort erkannte Silber-/Kupfermineralisierung weiterverfolgen lässt.

     

    Silver Vista: Neue Bohrdaten im Fokus

     

    Rund 55 Kilometer nordöstlich von Smithers in British Columbia liegt das Silber-Kupfer-Projekt Silver Vista. Ein historisches Bohrloch aus dem Jahr 2021 lieferte über 46 Meter durchschnittlich 48 g/t Silber und 0,62 % Kupfer. Innerhalb dieses Abschnitts lagen 17 Meter mit 94 g/t Silber und 1,34 % Kupfer.

     

    Im Oktober 2026 schloss das Unternehmen ein eigenes Programm mit fünf Bohrlöchern ab. Die Analyseergebnisse sollen nun zeigen, ob sich die historischen Hinweise bestätigen und die Mineralisierung weiter eingrenzen lässt. Überzeugende Ergebnisse können die Grundlage für ein größeres Folgeprogramm schaffen. Das Grundstück bietet darüber hinaus zusätzliche Entdeckungschancen. Mit Silver Vista 2, Far West und North Flank verfügt Maverick über weitere Ziele, die anhand regionaler Proben und geophysikalischer Daten ausgewählt wurden.

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