First Hydrogen erhält die Genehmigung die endgültige Vereinbarung mit RoboticsCo

VANCOUVER, B.C., 2. November 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) hat die Genehmigung der TSX Venture Exchange für den Erwerb einer 60%igen Beteiligung an Exodus Actuation Solutions Inc. („RoboticsCo“) erhalten. RoboticsCo verfügt über ein Portfolio an Patenten und damit zusammenhängendem geistigem Eigentum („IP“), das sich auf fortschrittliche Aktuatoren-, Getriebe-, Motor- und Robotiktechnologien konzentriert. RoboticsCo besitzt bzw. lizenziert 26 erteilte Patente und 10 Patentanmeldungen, die seine Produktreihen im Bereich Aktuatorgetriebe und Hochleistungsmotoren abdecken. Diese Technologien wurden von Robotik-, Automobil- und Verpackungsunternehmen rund um den Globus getestet und erfolgreich eingesetzt.

Die Technologien von RoboticsCo sind auf wesentliche Leistungsanforderungen in den schnell wachsenden Robotik- und Automatisierungsmärkten ausgerichtet, darunter höhere Geschwindigkeit, Drehmomentdichte, Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit, bei gleichzeitiger Verringerung des Energieverbrauchs, der Baugröße, der Geräuschentwicklung und der Gesamtsystemkosten. Die fortschrittlichen Antriebs- und Getriebekonstruktionen zielen darauf ab, die Reibung zu verringern, den Wirkungsgrad und die Rücktreibbarkeit (Backdrivability) zu verbessern sowie sanftere, natürlichere Roboterbewegungen zu ermöglichen. Die Plattform hat umfangreiche Entwicklungs- und Testphasen durchlaufen. Mehr als 500 Motoren und Getriebe wurden hergestellt und ausgeliefert. Positive Kundenrückmeldungen belegen Leistungsverbesserungen und das Potenzial für neue Robotikanwendungen.

Zu den Einsatzbereichen zählen humanoide und industrielle Robotik, Roboterarme und Manipulatoren, kollaborative Roboter, automatisierte Fertigung und Montage, Materialhandhabung, Verpackungs- und Fördersysteme, präzise Bewegungssteuerung sowie weitere Anwendungen, die kompakte, leistungsstarke und energieeffiziente Aktuatorsysteme erfordern.

Der globale Markt für Robotik und Automatisierungsaktuatoren wird laut Prognosen von The Business Research Company von 32,89 Milliarden US$ im Jahr 2025 auf 67,68 Milliarden US$ im Jahr 2030 wachsen; dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,6 %. Angetrieben wird dieses Wachstum durch den zunehmenden Einsatz von Robotik und Automatisierung in der Fertigung, der Logistik, dem Gesundheitswesen und anderen Branchen, woraus sich bedeutende Chancen für fortschrittliche Aktuator-, Getriebe- und Motortechnologien ergeben. (https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/robotics-and-automat ...)