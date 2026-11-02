Berenberg hebt Ziel für Befesa auf 45 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 37,80 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Befesa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +2,23 %/+44,17 % bedeutet.