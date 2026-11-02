Berenberg hebt Ziel für Befesa auf 45 Euro - 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- Berenberg hebt Ziel auf 45 Euro und bleibt bei Buy
- Befesas EBITDA übertrifft Konsens um zwei Prozent
- Hohe Zinkpreise stützen Befesas Recyclinggeschäft
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen zum dritten Quartal von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung um zwei Prozent übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Montag vorliegenden Studie. Profitiert habe der Recycler von Industrieabfällen der Stahl- und Aluminiumindustrie von hohen Zinkpreisen an der London Metal Exchange./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 37,80 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Befesa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +2,23 %/+44,17 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 45 Euro
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Community Beiträge zu Befesa - A2H5Z1 - LU1704650164
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Hat schon Substanz, finde ich...
Mittwoch, 28.10.2026 12:59
Quelle: reuters.com
* Befesa erhöht die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf 286–296 Millionen Euro; ohne US-Steuergutschrift auf 260–270 statt 250–270 Millionen Euro.
* Die erwartete US-Steuergutschrift für Zinkproduktion steuert rund 26 Millionen Euro bei; die Verbuchung als Betriebskostenminderung ist im vierten Quartal vorgesehen.
* Der erwartete Gewinn je Aktie steigt auf über 2.90 statt über 2.20 Euro; die Nettoverschuldungsquote zum Jahresende sinkt auf rund 1.8 statt 2.0.
* Das operative Cashflow-Wachstum bleibt im einstelligen Prozentbereich, die Investitionsprognose bei rund 70 Millionen Euro; erste Gutschriftzuflüsse werden im ersten Halbjahr 2027 erwartet.
* Bei fortbestehender Berechtigung werden jährlich 25–30 Millionen Euro erwartet; die Gutschrift sinkt 2031 auf 75 Prozent, 2032 auf 50, 2033 auf 25 Prozent.
Dann mal los - der Rücksetzer ist zumindest da, jetzt unter 32 €.
Befesa steigert bereinigtes EBITDA um 14% auf ein Allzeithoch von 243 Mio. € und erzielt Rekord beim operativen Cashflow