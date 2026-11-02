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    Berenberg hebt Ziel für Befesa auf 45 Euro - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Ziel auf 45 Euro und bleibt bei Buy
    • Befesas EBITDA übertrifft Konsens um zwei Prozent
    • Hohe Zinkpreise stützen Befesas Recyclinggeschäft
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Befesa auf 45 Euro - 'Buy'
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen zum dritten Quartal von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung um zwei Prozent übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Montag vorliegenden Studie. Profitiert habe der Recycler von Industrieabfällen der Stahl- und Aluminiumindustrie von hohen Zinkpreisen an der London Metal Exchange./rob/bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 37,80 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Befesa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +2,23 %/+44,17 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 45 Euro



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