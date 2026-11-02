Nasdaq-Schwäche schlägt nicht durch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 307,5 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Apple zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 317,89USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 263,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -14,02 %/+17,69 % bedeutet.