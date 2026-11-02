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    Regulierung fördert KI-Erfolg von Unternehmen / Studie: 66 Prozent der Unternehmen bringen weniger als ein Viertel ihrer KI-Pilotprojekte in den Regelbetrieb (FOTO)

    Sopra Steria

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    Sopra Steria - Regulierung fördert KI-Erfolg von Unternehmen / Studie: 66 Prozent der Unternehmen bringen weniger als ein Viertel ihrer KI-Pilotprojekte in den Regelbetrieb (FOTO)
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Hamburg (ots)

    • Interne Regelwerke (Governance), Datenqualität und Compliance wirken positiv auf Skalierung von KI-Agenten
    • Nur ein Prozent hat KI-Agenten in mehr als einem Kernprozess vollständig integriert

    Strenge Regeln, die oft als Innovationsbremse gelten, werden beim Einsatz von KI-Agenten zum Vorteil. Zu diesem Schluss kommt die Technologieberatung Sopra Steria nach der Auswertung der mit Lünendonk gemeinsam durchgeführten Studie "Agentic AI: vom Copiloten zum Autopiloten".

    Banken, Versicherer und Behörden müssen seit Jahren festlegen, wer wofür verantwortlich ist, Entscheidungen dokumentieren und Risiken kontrollieren. Genau diese Strukturen brauchen Unternehmen, um KI-Agenten aus dem Testbetrieb in den Alltag zu holen und dort auf viele Abläufe auszuweiten.

    KI-Agenten sind Programme, die Aufgaben nicht nur beantworten, sondern selbstständig planen und ausführen. Sie greifen dafür auf andere Anwendungen zu, treffen Entscheidungen und erledigen mehrere Arbeitsschritte hintereinander. Je mehr sie eigenständig tun, desto dringender wird die Frage, wer für ihr Handeln geradesteht.

    Pilotprojekte schaffen selten den Sprung in den Alltag

    An dieser Stelle hakt es in vielen Unternehmen, so die Studie für die 180 IT-Chefs, IT-Bereichsleiter und Fachbereichsverantwortliche aus großen Mittelständlern und Konzernen in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt wurden.

    Von den 141 Unternehmen, die hierzu Angaben machten, bringen 66 Prozent der Befragten bringen weniger als ein Viertel ihrer KI-Pilotprojekte in den Regelbetrieb. 58 Prozent testen KI-Agenten erst in Pilotprojekten, weitere 18 Prozent erkunden die Technik noch. 19 Prozent setzen sie in einzelnen Aufgabenbereichen produktiv ein. Durchgängig in mehreren zentralen Geschäftsabläufen arbeiten KI-Agenten bislang bei einem Prozent der Unternehmen. Weitere vier Prozent beschäftigen sich bislang noch gar nicht mit dem Thema.

    Als Gründe nennt die Studie fehlende technische Voraussetzungen und Datenanbindungen, Bedenken bei Sicherheit und Datenschutz, zu wenig Fachpersonal sowie viele parallel laufende KI-Projekte, die schlecht aufeinander abgestimmt sind.

    "Bei KI-Agenten entscheidet weniger das Modell über den Erfolg als die Frage, wer für ihre Entscheidungen verantwortlich ist und wie gut sich Modelle in eine Organisation integrieren lassen", sagt Martin Stolberg, Head of AI bei Sopra Steria in Deutschland und Österreich. "Viele Pilotprojekte bleiben stecken, weil niemand festgelegt hat, welche Daten ein Agent nutzen darf, was er allein entscheiden darf und wer seine Ergebnisse prüft."

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sopra Steria Group Aktie

    Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 192,5 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sopra Steria Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Sopra Steria Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4000 %.

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