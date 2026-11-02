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    Redcare Pharmacy steigt deutlich stärker als der SDAX

    Das bewegt die Anleger

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    Die Aktie von Redcare Pharmacy legt um 4,01 % zu, liegt auf Wochensicht aber weiterhin im Minus.

    Das bewegt die Anleger - Redcare Pharmacy steigt deutlich stärker als der SDAX
    Foto: jarmoluk - unsplash

    Mit ihrem Kursanstieg lässt Redcare Pharmacy den SDAX deutlich hinter sich, der um 0,49 % zulegt. Einen konkreten Auslöser für die Bewegung gibt es nicht. Trotz des heutigen Plus verliert die Aktie auf Wochensicht 9,83 %.

    Redcare Pharmacy Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 02.11.2026

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Redcare Pharmacy investiert war, konnte einen Gewinn von +12,73 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -9,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,67 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Redcare Pharmacy +6,77 % gewonnen.

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    Während Redcare Pharmacy heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,49 %. Damit gehört Redcare Pharmacy heute zu den auffälligeren Werten.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Q3-Zahlen mit 18% Umsatzwachstum und einer bereinigten EBITDA-Marge von 3,4%. Diskutiert werden die vom Rx-Geschäft getriebene Expansion und die Profitabilität. mwb research erwartet 2026 ein positives EBIT und 2027 einen Gewinn je Aktie. Fehlende nachhaltige EBIT-Gewinne gelten als Angriffsfläche für Leerverkäufer. Charttechnisch wird eine Unterstützung bei 70 Euro genannt; die Aussagekraft des Charts ist umstritten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

    Zur Redcare Pharmacy Diskussion

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,49 Mrd.EUR € wert.

    Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,83 %
    1 Monat +1,67 %
    3 Monate +12,73 %
    1 Jahr -1,61 %
    Stand: 02.11.2026, 09:30 Uhr

    Die Aktie von Redcare Pharmacy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -13,06 %. Über 5 Jahre lag sie bei -11,60 %, über 10 Jahre bei 9,49 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Redcare Pharmacy Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Redcare Pharmacy Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Redcare Pharmacy

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    -43,90 %
    +148,28 %
    +136,61 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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