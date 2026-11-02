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    Europas erste New-Space-Anleihe: Jetzt 8 % Festzins p. a. zeichnen

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    Europas Raumfahrt im Fokus: Der European Space Bond bietet Anlegern ab 1.000 Euro einen festen Jahreszins von 8 %. Der Einstieg birgt jedoch das Risiko eines Totalverlusts.

    Europas erste New-Space-Anleihe: Jetzt 8 % Festzins p. a. zeichnen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die European Space Ventures AG bietet ab sofort den European Space Bond zur Zeichnung an; Anleger können ab 1.000 Euro investieren.
    • Die Anleihe bietet einen festen Kupon von 8 % pro Jahr und läuft fünf Jahre, vom 1. Dezember 2026 bis zum 30. November 2031.
    • Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 11.999.000 Euro; die Zinsen sollen jährlich am 1. Dezember gezahlt werden.
    • Der Nettoerlös soll vor allem ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio europäischer Raumfahrtunternehmen finanzieren; ein Teil ist für laufende Kosten und die ENSAI-Analyseplattform vorgesehen.
    • Die Zeichnung erfolgt über europeanspacebond.com. Eine Notierung im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist ab dem 1. Dezember 2026 geplant.
    • Das Angebot richtet sich laut Mitteilung an Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland. Die Anlage ist risikoreich und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen; vor einer Entscheidung sollte das Wertpapier-Informationsblatt gelesen werden.



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    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    Europas erste New-Space-Anleihe: Jetzt 8 % Festzins p. a. zeichnen Europas Raumfahrt im Fokus: Der European Space Bond bietet Anlegern ab 1.000 Euro einen festen Jahreszins von 8 %. Der Einstieg birgt jedoch das Risiko eines Totalverlusts.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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