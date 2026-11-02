BERENBERG stuft Befesa auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen zum dritten Quartal von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung um zwei Prozent übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Montag vorliegenden Studie. Profitiert habe der Recycler von Industrieabfällen der Stahl- und Aluminiumindustrie von hohen Zinkpreisen an der London Metal Exchange./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,13 % und einem Kurs von 37,90EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

