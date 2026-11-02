BERENBERG stuft Safran auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 400 auf 340 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die erhöhten mittelfristigen Kapitalausgaben hätten ihn überrascht, schrieb George McWhirter in einer Studie am Montag. Er habe daher die Schätzungen für den Free Cashflow (FCF) des Rüstungs- und Luftfahrtkonzerns in den kommenden Jahren gekürzt./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 278EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 400

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

