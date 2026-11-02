Ryanair: Gewinn bricht ein, 2027 drohen bis zu 20 Prozent teurere Flüge
Milliardenlast durch Kerosin
Ryanairs Gewinn fällt um 15 Prozent. Gleichzeitig warnt Chef Michael O’Leary vor deutlich teureren Flügen im Jahr 2027. Doch selbst höhere Ticketpreise dürften eine zusätzliche Milliardenlast nicht vollständig auffangen.
Ryanair spürt den Kerosinschock in der Bilanz. So sank der Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr um 15 Prozent auf 2,15 Milliarden Euro. Der Preis für die nicht abgesicherten 20 Prozent des Treibstoffbedarfs hat sich verdoppelt.
Noch schützen Preisabsicherungen den Billigflieger: 80 Prozent des Kerosins sind für das laufende Geschäftsjahr zu einem Preis von 67 US-Dollar je Barrel abgesichert. Am Markt kostet Kerosin laut Konzernchef Michael O’Leary dagegen 170 US-Dollar je Barrel. Doch die Absicherungen laufen aus.
Für 2027 erwartet Ryanair deshalb eine um zwei Milliarden Euro höhere Treibstoffrechnung. O’Leary rechnet damit, dass Fluggesellschaften die Mehrkosten an ihre Kunden weitergeben werden. Die Flugpreise in Europa könnten seiner Einschätzung nach um zehn, möglicherweise sogar 20 Prozent steigen.
Selbst das dürfte für Ryanair nicht reichen. Der Konzern geht nicht davon aus, dass höhere Preise auf Kurzstrecken die zusätzlichen Treibstoffkosten vollständig ausgleichen werden. Deshalb prüft Ryanair massive Einsparungen. Dazu gehören kleinere Verpflegungsrationen für die Besatzungen, ein mögliches vorübergehendes Einfrieren der Gehälter und mehr Effizienz durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Auch beim Wachstum zieht die Airline die Bremse. Bereits im September wurde das Passagierziel für das Gesamtjahr von 216 Millionen auf 214 Millionen gesenkt. Von November bis März soll das Passagieraufkommen etwa auf Vorjahresniveau bleiben. Zusätzliche Kapazitäten seien bei nicht abgesichertem Kerosin für 170 US-Dollar je Barrel wirtschaftlich nicht sinnvoll, so O’Leary.
Die Ryanair-Aktie steht am Montagmorgen an der Börse Frankfurt rund 2,7 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 23,23 Euro (Stand: 10:16 Uhr MEZ).
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 23,31EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.