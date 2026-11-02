Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1350 Euro
ANALYSE-FLASH
- Jefferies belässt Rheinmetall auf Buy mit 1350 Euro
- Rheinmetall dürfte ein solides Quartal melden
- Anleger achten auf Aussagen zum Auftragsbestand
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie rechnet mit einem soliden Jahresviertel des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers, wie sie in ihrem Ausblick am Montag schrieb. Profitiert habe Rheinmetall voraussichtlich vom Waffen- und Munitionsgeschäft. Anleger sollten einen Blick auf Aussagen zum avisierten Auftragsbestand haben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 01:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 01:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 1.033 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.393,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von -2,15 %/+58,29 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1350 Euro
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Da hat er was aus dem Hut gezaubert wie der Gaukler das Kaninchen aus dem Hut, um seine These von den 600-900 zu untermauern. Die Short-Mär stimmt hinten und vorne nicht. Weil seine Grafik nicht passt, kommt er dann mit dem Hinweis auf die nicht meldepflichtigen Hegdefonds. Ich gehöre ja auch eher zur kritischen Seite bei RHM, aber das, was der BlackZock hier serviert, ist m.E. nur Klamauk.