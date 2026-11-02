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    Deutsche Bank: Bullishe Tradingchancen mit (Turbo)-Calls

    Weiter aufwärts?

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    Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 35 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

    Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) geriet nach ihrem im Frühjahr 2026 bei 25 Euro gestarteten Höhenflug, der am 8.9.26 mit 35,85 Euro auf dem höchsten Stand seit vielen Jahren seinen vorläufigen Höhepunkt fand, massiv unter Druck. Nachdem die Aktie am 23.10.26 zeitweise sogar unterhalb von 27,50 Euro gehandelt wurde, konnte sie zuletzt nach der Veröffentlichung der Rekordzahlen für das dritte Quartal wieder auf 30,19 Euro zulegen.

    In der Erwartung, dass die Leistung und Rentabilität der Deutsche Bank auch weiterhin verbessert werde, bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets mit einem von 36 auf 40 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 35 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 31 Euro  

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 31 Euro, BV 1, ISIN: DE000PJ9XMH4, Bewertungstag 19.3.27, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 30,19 Euro mit 2,33 – 2,37 Euro quotiert.

    Kann die Deutsche Bank-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 35 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 5,02 Euro (+112 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,505 Euro  

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,505 Euro, BV 1, ISIN:  DE000MN749Z9, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 30,19 Euro mit 4,85 – 4,86 Euro taxiert.

    Legt die Deutsche Bank-Aktie auf 35 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 9,49 Euro (+95 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,464 Euro  

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,464 Euro, BV 1, ISIN:  DE000WA0W0B0, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 30,19 Euro mit 5,88 – 5,89 Euro gehandelt.

    Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 35 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 10,53 Euro (+79 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Weiter aufwärts? Deutsche Bank: Bullishe Tradingchancen mit (Turbo)-Calls Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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