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    XPeng ADR legt mit Rückenwind vom Exportgeschäft zu

    Aktie im Rampenlicht

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    XPeng ADR steigt um 4,94 % und liegt damit auch auf Wochensicht im Plus.

    Aktie im Rampenlicht - XPeng ADR legt mit Rückenwind vom Exportgeschäft zu
    Foto: vadimborkin - 258917169

    Das Exportgeschäft stützt die Oktober-Absatzzahlen von XPeng und BYD, während NIO zurückfällt. Chinas Autobauer werden beim Absatz zunehmend von Ausfuhren abhängig. Für XPeng ADR geht es im Tageshandel aufwärts, seit Jahresbeginn bleibt allerdings ein Verlust von 52,41 %.

    Wie hat sich die XPeng ADR-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die XPeng ADR Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -23,36 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,20 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von XPeng ADR -52,41 % verloren.

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    Informationen zur XPeng ADR Aktie

    XPeng Inc. ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen in China, bekannt für seine innovativen autonomen Fahrtechnologien. Hauptprodukte sind die Modelle P7, G3 und P5. Das Unternehmen konkurriert mit Tesla, NIO und Li Auto und strebt internationale Expansion an. XPengs Alleinstellungsmerkmal ist die Integration fortschrittlicher Technologien in seine Fahrzeuge.

    Es gibt 784 Mio. XPeng ADR Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,65 Mrd. € wert.

    XPeng ADR Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,32 %
    1 Monat +1,20 %
    3 Monate -23,36 %
    1 Jahr -58,82 %
    Stand: 02.11.2026, 09:57 Uhr

    Die Aktie von XPeng ADR erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -20,66 %.

    Exportboom rettet BYD und XPENG die Zahlen – NIO fällt zurück


    Chinas Autobauer werden beim Absatz immer abhängiger vom Exportgeschäft. Das zeigen die Oktober-Zahlen von BYD, XPeng und NIO.

    XPeng ADR Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die XPeng ADR Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPeng ADR Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    XPeng ADR

    +4,20 %
    +3,32 %
    +1,20 %
    -23,36 %
    -58,82 %
    -43,24 %
    -15,67 %
    ISIN:US98422D1054WKN:A2QBX7
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