Börsenstart Europa - 02.11. - FTSE Athex 20 stark +1,06 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.812,85 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Fresenius +2,87 %, Symrise +1,98 %, Airbus +1,58 %
Flop-Werte: Bayer -2,34 %, Mercedes-Benz Group -1,22 %, Daimler Truck Holding -0,88 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:49) bei 30.547,35 PKT und steigt um +0,46 %.
Top-Werte: TUI +3,66 %, Salzgitter +3,24 %, Sartorius Vz. +2,74 %
Flop-Werte: Kion Group -2,53 %, Deutz -2,49 %, Knorr-Bremse -1,94 %
Der TecDAX steht bei 4.091,52 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.
Top-Werte: OHB +3,83 %, Sartorius Vz. +2,74 %, Elmos Semiconductor +1,50 %
Flop-Werte: Verbio -3,59 %, Ottobock -0,93 %, Nordex -0,93 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.137,51 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.
Top-Werte: Airbus +1,58 %, Siemens Energy +1,52 %, Banco Santander +1,49 %
Flop-Werte: Bayer -2,34 %, Koninklijke Ahold Delhaize -2,11 %, TotalEnergies -1,69 %
Der AT 20 steht bei 6.442,41 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.
Top-Werte: DO & CO +3,36 %, Raiffeisen Bank International +2,06 %, voestalpine +1,88 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,12 %, Lenzing -1,11 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:49) bei 14.767,92 PKT und fällt um -0,21 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +1,29 %, Holcim +1,08 %, Geberit +1,07 %
Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,13 %, CIE Financiere Richemont -0,80 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.257,73 PKT und fällt um -0,41 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,30 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,77 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,49 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -1,00 %, AstraZeneca -0,88 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.700,00 PKT und steigt um +1,06 %.
Top-Werte: Allwyn +2,71 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,66 %, Coca-Cola HBC +1,33 %
Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -2,14 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,89 %, Viohalco -0,78 %
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