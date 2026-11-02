Börsenstart Europa - 02.11. - FTSE Athex 20 stark +1,06 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:49) bei 30.547,35 PKT und steigt um +0,46 %. Top-Werte: TUI +3,66 %, Salzgitter +3,24 %, Sartorius Vz. +2,74 % Flop-Werte: Kion Group -2,53 %, Deutz -2,49 %, Knorr-Bremse -1,94 %

Der DAX bewegt sich bei 25.812,85 PKT und steigt um +0,12 %. Top-Werte: Fresenius +2,87 %, Symrise +1,98 %, Airbus +1,58 % Flop-Werte: Bayer -2,34 %, Mercedes-Benz Group -1,22 %, Daimler Truck Holding -0,88 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Raiffeisen Bank International!

Der TecDAX steht bei 4.091,52 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.

Top-Werte: OHB +3,83 %, Sartorius Vz. +2,74 %, Elmos Semiconductor +1,50 %

Flop-Werte: Verbio -3,59 %, Ottobock -0,93 %, Nordex -0,93 %

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



Der Eurozone 50 steht bei 6.137,51 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: Airbus +1,58 %, Siemens Energy +1,52 %, Banco Santander +1,49 %

Flop-Werte: Bayer -2,34 %, Koninklijke Ahold Delhaize -2,11 %, TotalEnergies -1,69 %

Der AT 20 steht bei 6.442,41 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.

Top-Werte: DO & CO +3,36 %, Raiffeisen Bank International +2,06 %, voestalpine +1,88 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,12 %, Lenzing -1,11 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:49) bei 14.767,92 PKT und fällt um -0,21 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +1,29 %, Holcim +1,08 %, Geberit +1,07 %

Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,13 %, CIE Financiere Richemont -0,80 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.257,73 PKT und fällt um -0,41 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,30 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,77 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,49 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -1,00 %, AstraZeneca -0,88 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.700,00 PKT und steigt um +1,06 %.

Top-Werte: Allwyn +2,71 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,66 %, Coca-Cola HBC +1,33 %

Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -2,14 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,89 %, Viohalco -0,78 %